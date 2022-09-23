北韓建政74周年慶祝匯演 官媒狂特寫一名短髮女孩 究竟佢係咩人？

北韓本月8日起一連兩天舉行建政74周年慶祝活動，8日晚上的學生匯演上，北韓官媒不尋常地兩次拉近鏡頭、特寫一名短髮女孩，特寫時間長達10秒，鏡頭更拍下領袖金正恩、其妹妹金與正等人帶笑看著、隨著音樂拍手的畫面，金正恩夫人李雪主亦上前迎接這名神秘女孩。外界猜測她可能是金正恩的女兒或金氏家族成員。
外傳金正恩與李雪主育有3名子女，其中一名女兒叫金朱愛，現年9歲，北韓從未證實消息，也未公開過金正恩子女的照片。
女孩特寫鏡頭長達10秒
南韓《東亞日報》報道，北韓本月8日起一連兩日在平壤萬壽台舉行建政74周年慶祝活動，8日晚金正恩偕李雪主和金與正等出席活動，其中一項活動是兒童合奏及合唱表演，北韓官媒的鏡頭聚焦所在，引發外界揣測。
畫面可見，舞台上站了兩排穿著制服、童軍服的男孩和女孩，他們手上揮舞北韓國旗，笑容滿面地唱歌。期間，朝鮮中央電視台的鏡頭特別聚焦在一名短髮女孩身上。對此，中國一名北韓專家指出，北韓官媒對這場活動的報道約4分鐘，4分鐘內這名神秘女孩就被拍到4次，其中兩次為單人特寫鏡頭，每次都長達10秒。甚至女孩明明沒站在舞台中央，鏡頭拍到她後便停住，讓她處於畫面中間。
金正恩「癡癡地」看表演
其後，鏡頭轉向台下的金正恩，畫面顯示，金正恩「癡癡地」看著表演，金與正亦開懷地笑，兩人邊拍手邊享受表演，笑容滿面。
除了鏡頭不尋常特寫外，不同於其他女學童的頭髮都往後梳、露出額頭，這名神秘女孩卻放下頭髮，還戴了髮箍；其他學童都沒穿襪子，唯獨她穿了醒目的白襪。
金正恩夫人主動走向神秘女孩
此外，鏡頭也捕捉到金正恩走向舞台後，學童們往前簇擁他的畫面，唯獨短髮女孩沒有積極上前，李雪主反而直接走向女孩，熱切地伸手撫摸她的背部。當金正恩準備離開時，女孩還主動伸手拉住另一名想跟上去的女童，不讓她再走近金正恩，她似乎相當習慣這樣的場面。
首爾專門報道北韓消息的《北韓新聞》(NK News)，其資深分析記者Colin Zwirko在Twitter發文分析，神秘女孩只有在金正恩等人有到場的那場表演(9月8日)出現，9日的表演就沒有現身。
種種不尋常跡象，讓外界猜測神秘女孩可能是金正恩的女兒，但《東亞日報》指出，鑑於平壤通常不願意讓領袖的直系親屬在公開場合現身，特別是子女，因此不排除女童只是金氏家族的成員。