北韓建政74周年慶祝匯演 官媒狂特寫一名短髮女孩 究竟佢係咩人？

北韓本月8日起一連兩天舉行建政74周年慶祝活動，8日晚上的學生匯演上，北韓官媒不尋常地兩次拉近鏡頭、特寫一名短髮女孩，特寫時間長達10秒，鏡頭更拍下領袖金正恩、其妹妹金與正等人帶笑看著、隨著音樂拍手的畫面，金正恩夫人李雪主亦上前迎接這名神秘女孩。外界猜測她可能是金正恩的女兒或金氏家族成員。

外傳金正恩與李雪主育有3名子女，其中一名女兒叫金朱愛，現年9歲，北韓從未證實消息，也未公開過金正恩子女的照片。

女孩特寫鏡頭長達10秒

南韓《東亞日報》報道，北韓本月8日起一連兩日在平壤萬壽台舉行建政74周年慶祝活動，8日晚金正恩偕李雪主和金與正等出席活動，其中一項活動是兒童合奏及合唱表演，北韓官媒的鏡頭聚焦所在，引發外界揣測。

畫面可見，舞台上站了兩排穿著制服、童軍服的男孩和女孩，他們手上揮舞北韓國旗，笑容滿面地唱歌。期間，朝鮮中央電視台的鏡頭特別聚焦在一名短髮女孩身上。對此，中國一名北韓專家指出，北韓官媒對這場活動的報道約4分鐘，4分鐘內這名神秘女孩就被拍到4次，其中兩次為單人特寫鏡頭，每次都長達10秒。甚至女孩明明沒站在舞台中央，鏡頭拍到她後便停住，讓她處於畫面中間。