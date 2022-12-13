北韓所贈2豐山犬被安置於南韓光州動物園

北韓送予南韓、原本由前總統文在寅飼養的2隻豐山犬(Pungsan dogs)，早前已交還給目前由尹錫悅政府管理的總統紀錄物館，並由慶北大學動物醫院代為照顧。最新消息指，2隻豐山犬已抵達光州，將由當地一間動物園飼養。

金正恩2018年第3次文金會後贈送文在寅兩隻豐山犬，其中母犬名為哥米(Gomi)，公犬名為松江(Song Gang)，文在寅一直在官邸飼養這兩隻狗，今年5月，他卸任時，將狗狗帶回私宅繼續飼養，先前傳出因預算問題，將2隻豐山犬交還給目前由尹錫悅政府管理的總統紀錄物館，並由慶北大學動物醫院代為照顧。最新消息指出，哥米、松江已經成功來到光州，未來將由光州的牛峙動物園撫養，並在規定時間內開放民眾參觀。