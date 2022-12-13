北韓所贈2豐山犬被安置於南韓光州動物園

北韓送予南韓、原本由前總統文在寅飼養的2隻豐山犬(Pungsan dogs)，早前已交還給目前由尹錫悅政府管理的總統紀錄物館，並由慶北大學動物醫院代為照顧。最新消息指，2隻豐山犬已抵達光州，將由當地一間動物園飼養。
金正恩2018年第3次文金會後贈送文在寅兩隻豐山犬，其中母犬名為哥米(Gomi)，公犬名為松江(Song Gang)，文在寅一直在官邸飼養這兩隻狗，今年5月，他卸任時，將狗狗帶回私宅繼續飼養，先前傳出因預算問題，將2隻豐山犬交還給目前由尹錫悅政府管理的總統紀錄物館，並由慶北大學動物醫院代為照顧。最新消息指出，哥米、松江已經成功來到光州，未來將由光州的牛峙動物園撫養，並在規定時間內開放民眾參觀。
2隻豐山犬將由動物園飼養
文在寅今年5月卸任總統後，雖受託代為繼續照顧身為總統紀錄物的哥米、松江，但礙於無法自行承擔飼料費、醫療費、照顧費等龐大開銷，加上現任總統不支持，相關預算編列立法過程又受到阻礙，最後文在寅只好發文表示棄養，將哥米、松江還給總統紀錄館。
總統紀錄館曾經詢問首爾、大田、仁川等飼養豐山犬的動物園，有無意願照顧哥米與松江，但只有位於光州市北區生龍洞的牛峙公園(動物園)表示有撫養意願。
곰이와 송강이 pic.twitter.com/mZq6x8T1er— 도네 (@DqmjnX0) December 12, 2022