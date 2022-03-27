北韓料下月重啟核試 消息︰正加快修復「特金會」前炸毀核試場

北韓上周在事隔4年後再次試射洲際彈道導彈，更是歷來威力最強導彈，南韓傳媒報道平壤下一步動作，可能是重啟核試。消息稱，北韓正加快修復咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場，最快下月中旬可核試。該核試場是4年前在時任美國總統特朗普與北韓領袖金正恩舉行「特金會」前夕炸毀，被特朗普視為其對朝政策的具體成果之一。

南韓傳媒周日引述消息人士稱，北韓近期正快速修復豐溪里核試場3號坑道，重新挖建內部通道。據報平壤本欲修復坑道入口，但後來改為從坑道側面挖掘，分析形容此做法是修復坑道的捷徑。

18年特金會前夕 北韓炸毀豐溪里核試場

該核試場共有4條坑道，北韓於18年5月在外媒見證下，炸毀了部分坑道入口，其中3及4號坑道未曾進行過核試，北韓正在修復的是3號坑道，據報其較4號坑道受損情況較小、且較為堅固。首爾當局認為，按照目前的修復速度，不排除北韓會於4月25日、已故北韓領袖金日成創建抗日游擊隊紀念日前後，啟動第7次核試。專家估計，該次核試或旨在研發搭載於中短程彈道導彈的小型戰術核武。

韓美質疑北韓謊稱試射新型洲際彈道導彈

至於北韓日前試射的導彈，平壤宣稱是「火星17型」新型洲際彈道導彈，其被形容是「怪物級」導彈，可搭載二至三枚核彈頭，據報射程涵蓋全美國。但韓媒周日引述消息，指首爾當局與美國研究後，質疑北韓試射的其實是較低級別的「火星15型」洲際彈道導彈，指其今次試射的導彈軌跡，與4年零4個月前最後一次發射的「火星15型」相似，但高度和射程有所增加。