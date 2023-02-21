北韓核試場污染地下水 輻射物遍及8縣市 中日韓或受影響

南韓一個人權組織周二發表研究報告指，數以萬計北韓人以及南韓、日本和中國的人民，可能接觸到經地下核試驗場地下水散播的輻射物質。

美國和南韓政府指出，2006至2017年間，北韓在咸鏡北道豐溪里秘密進行了6次核試。路透社報道，轉型正義工作組(Transitional Justice Working Group, TJWG)研究指出，輻射物質可能已擴散到豐溪里核試場附近的8個縣市，影響居民日常飲用的地下水，以及逾100萬北韓人。

漁農產品走私 中日韓或受害

研究還指出，因有北韓漁農產品走私流出，鄰國南韓、中國和日本也可能面臨風險。

轉型正義工作組成立於2014年，與核子和醫學專家以及脫北者合作，運用開源情報和公開的政府與聯合國報告，在美國國會資助的非牟利組織「美國國家民主基金」(National Endowment for Democracy)支持下進行上述研究。

北韓核試威脅人民性命與健康

組織創辦人、報告共同執筆人李永煥(Young-hwan Lee，譯音)表示：「這份報告具重要意義，顯示北韓的核試可能威脅到人民的生命和健康權利，受波及的不只北韓人民，還包括南韓及其他鄰近國家的人民。」

2015年，南韓食品及藥品安全處檢驗到，當作中國商品販售但源自北韓的進口羊蹄菇，放射性物質銫同位素含量超標9倍。

北韓上一次核試後，中國和日本已加強輻射監測，並對可能接觸到輻射表示擔憂，但沒有公開提供食品受污染的資訊。