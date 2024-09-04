北韓洪水釀4千人罹難　傳金正恩究責處決30名官員

據傳北韓領導人金正恩下令處決多達30名官員，因為他們未能阻止北韓的大規模洪水和土石流，導致約4千人罹難。

今年7月北韓察江省發生嚴重洪災，造成約4千人喪生，1萬5千多人流離失所，當時金正恩還罕見地親自到災區視察。據《紐約郵報》報道，北韓中央通訊社先前稱，金正恩政府的一名官員透露，金正恩下令當局「嚴厲懲罰」官員，北韓有20至 30名官員被指控腐敗和失職，遭判死刑，被處決的官員身分未確定。不過這則消息尚未得到證實。

報道還說，北韓一名前外交官告訴北韓媒體，很明顯，察江省的官員「非常焦慮，不知道什麼時候他們的人頭就會掉下來」。