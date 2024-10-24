北韓派兵赴俄 分析：中國遏制不住平壤 因中朝友好條約或被迫出兵協防

北韓派兵前往俄羅斯，讓中國陷入兩難。有分析指，北韓若加入俄烏戰爭，會為中國帶來更大風險，北京可能不知道如何遏制北韓幫助俄羅斯。 俄烏戰爭｜北約可能考慮參戰 美國國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)周三(23日)表示，美國評估北韓至少派出3,000名士兵到俄羅斯東部，正在受訓中。對此，上海學者沈丁立認為，若北韓確實參戰，且派遣戰鬥部隊直接加入俄烏戰事，可能迫使北約考慮介入俄烏戰事。對中國來說，北韓參戰可能帶來更大的風險，因為根據《中朝友好合作互助條約》，中國可能被迫出兵協防北韓，因而捲入戰爭中。

俄烏戰爭｜北京擔心俄羅斯 美國《紐約時報》周三引述分析指，北京領導層也可能憂慮俄羅斯向北韓提供軍事技術，作為北韓出兵的回報。這可能會讓北韓更大膽地對南韓和日本採取更激進的行動，與此同時，也會削弱北京對平壤施加影響的能力，儘管北韓在貿易和援助方面仍依賴中國。

俄烏戰爭｜中國陷入兩難？ 分析指，中國正陷入兩難境地。 自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，在西方孤立俄羅斯的同時，中國加深了與俄方的貿易和外交關係。美國喬治城大學政府與國際事務教授、華盛頓戰略與國際研究中心韓裔學者車維德(Victor Cha)表示，雖然中國在戰爭中間接支持俄羅斯，「但他們不會對北韓(派兵援俄)的事感到滿意」，因為無論是從短期還是長期來看，這對中國都沒有好處。他認為，北京可能不知道如何遏制北韓幫助俄羅斯。

美國則認為，中國可以透過停止支持俄羅斯來幫助結束戰事，包括停止提供軍民兩用技術(例如可用於民用產品或武器的微晶片、化學品或無人機等各種物品)，以及停止大量購買俄羅斯石油等。