北韓測試中程導彈射程遠至關島 分析：提升挑釁力度 展現牽制美國意圖

英國《衛報》引述華府智庫卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)高級研究員Ankit Panda指，發射飛越日本上空的導彈，能讓北韓科學家在更實際的狀況下測試導彈。他說：「與一般高仰角軌道相比，這類試射能讓遠程重返載具(long-range reentry vehicle)暴露在熱負載(thermal loads)及大氣再入壓力之下，這些都是在真實世界裡必須面對的條件。」

北韓周二試射中程彈道導彈，飛越日本青森縣上空，這是北韓導彈第7次越過日本上空，上一次是在2017年9月，當時北韓領袖金正恩與時任美國總統特朗普鬧翻互罵，特朗普批評金正恩是超越常態的嚴重威脅，還兩度以「烈焰與怒火」(fire and fury)來形容，強調北韓將面臨前所未見的「怒火」及「具威力」的反擊。

北韓年初至今試射36枚彈道導彈

這也是北韓相隔8個月再試射中遠程彈道導彈，飛行距離可抵達美軍要塞關島。分析認為，今次可能是北韓提升挑釁力度的先兆，估計北韓或會發射洲際彈道導彈，甚至進行第七次核試。

日本防衛大臣濱田靖一表示，推斷北韓周二試射的彈道導彈飛行距離約4,600公里，可能是北韓至今試射的導彈中，射程最遠的一枚，且可能跟「火星-12型」(Hwasong-12)中程彈道導彈同型。火星-12型是北韓具代表性的中程彈道導彈，在此之前試射飛行距離為3,000公里，過去曾試射4次。

周二試射導彈的飛行距離已接近最大射程，由於射程範圍涵蓋美國軍事要塞關島，被認為也有牽制美軍的意圖。

日本防衛省表示，今年截至目前為止，北韓已試射20次、至少36枚彈道導彈，高於2019年試射的25枚，已創歷年來單年試射枚數新高。