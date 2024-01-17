北韓火車7節車廂墮谷400人慘死　據報因供電不足肇禍

美國自由亞洲電台(RFA)報道，北韓一輛從平壤出發前往檢德的火車，於上月26日行駛經咸鏡南道端川後，因為鐵路老舊與電力不足，導致在爬坡時翻覆，造成車上超過400人死亡，死傷慘重。

報道指，列車於25日由平壤出發，原定行駛13個小時後便會抵達檢德。列車在行駛過端川站後經過6站，從東德開始坡度陡峭，並需要一路爬坡至東巖、水村、新坪、梨坡，最終鐵路海拔高達700 公尺。事發時端川車站附近落起大雪，列車行經東德站抵達坡度陡峭的東巖站後，車速便逐漸變緩爬升，在準備進入更上坡的梨坡站時，列車車頭牽引摩打因電壓不足，輪子空轉，隨後整輛列車往後倒退。儘管列車駕駛緊急煞車仍無法阻止列車向後滑，列車下滑至前一個站時，由於速度過快，列車就在彎道脫軌，後段車廂直墮山谷，餘下列車持續下滑，其他車廂沿著軌道在其他車站附近墮山。