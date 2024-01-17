北韓火車7節車廂墮谷400人慘死　據報因供電不足肇禍

美國自由亞洲電台(RFA)報道，北韓一輛從平壤出發前往檢德的火車，於上月26日行駛經咸鏡南道端川後，因為鐵路老舊與電力不足，導致在爬坡時翻覆，造成車上超過400人死亡，死傷慘重。
報道指，列車於25日由平壤出發，原定行駛13個小時後便會抵達檢德。列車在行駛過端川站後經過6站，從東德開始坡度陡峭，並需要一路爬坡至東巖、水村、新坪、梨坡，最終鐵路海拔高達700 公尺。事發時端川車站附近落起大雪，列車行經東德站抵達坡度陡峭的東巖站後，車速便逐漸變緩爬升，在準備進入更上坡的梨坡站時，列車車頭牽引摩打因電壓不足，輪子空轉，隨後整輛列車往後倒退。儘管列車駕駛緊急煞車仍無法阻止列車向後滑，列車下滑至前一個站時，由於速度過快，列車就在彎道脫軌，後段車廂直墮山谷，餘下列車持續下滑，其他車廂沿著軌道在其他車站附近墮山。
據指當局成立遺體處理專門小組
報道指，北韓列車通常有9 至 11 節車廂，消息人士稱，連接車頭後的兩列特級車廂未脫軌，但其餘7列列車翻車墮谷，造成大部分人死亡。一趟列車可容納60人，預計死亡人數超過400人。但即使有部分傷者在端川車站附近被救出，但是因為傷勢嚴重或缺乏藥物等，幾乎在醫院內被宣告死亡。北韓當局也已為此成立遺體處理專門小組。報道又指，當局為控制輿論，將列車翻車的丹川地區宣佈為緊急地區，防止事故消息外洩。