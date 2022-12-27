北韓無人機或飛近龍山總統府 南韓防空能力遭質疑

北韓5架無人機昨日飛越南北韓境界南下進入南韓領空，進入首爾近郊範圍。韓聯社今日引述消息稱，昨侵犯南韓領空的北韓無人機有可能飛至首爾南部，並拍攝龍山總統府一帶。南韓國防的防空能力似乎存漏洞。 北韓無人機｜於雷達內若隱若現 無法探測行蹤 報道指，5架北韓無人機越界侵犯南韓領空，其中軍方首先捕捉到的1架直接飛往首爾，並在飛行約3個小時後返回北韓。該無人機進入金浦和坡州之間的漢江中立水域後，直接飛往首爾北部地區，但軍方未公開「北部」的具體範圍。這是因為無人機在探測雷達視野內若隱若現，消失時段的具體航跡不明確。一名消息人士表示，不排除該無人機從首爾恩平區方向進入後，飛往首爾漢江以北的龍山附近並拍攝總統府一帶的可能性。北韓無人機光天化日長驅南下總統府的消息，令軍方防空網遭受質疑。陸軍首都防衛司令部於2019年在首都圈關鍵設施部署了應對無人機恐襲的二次監視雷達(SSR)，但此次未能起到相應作用。

北韓無人機｜南韓多款軍機升空 未能擊中無人機 南韓軍方捕捉到北韓無人機航跡後，將戒備狀態上調至第2級，並派出F15K、KF16戰機、KA1輕型攻擊機、「阿帕奇」和「眼鏡蛇」直升機等，作出射擊北韓無人機等應對行動，但未能命中目標。 韓聯社稱，南韓軍方雖然多次廣播示警和射擊示警，但僅靠空中戰力予以應對的做法是否妥當也遭受質疑。根據北韓無人機應對指南，相關作戰任務由地面區域防空雷達，以及運用火神炮的地對空防禦部隊負責。今次事件上，軍方並無透露陸軍和海軍陸戰隊的地對空防禦部隊有否參與作戰。