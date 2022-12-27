北韓無人機或飛近龍山總統府 南韓防空能力遭質疑

北韓5架無人機昨日飛越南北韓境界南下進入南韓領空，進入首爾近郊範圍。韓聯社今日引述消息稱，昨侵犯南韓領空的北韓無人機有可能飛至首爾南部，並拍攝龍山總統府一帶。南韓國防的防空能力似乎存漏洞。
北韓無人機｜於雷達內若隱若現 無法探測行蹤
報道指，5架北韓無人機越界侵犯南韓領空，其中軍方首先捕捉到的1架直接飛往首爾，並在飛行約3個小時後返回北韓。該無人機進入金浦和坡州之間的漢江中立水域後，直接飛往首爾北部地區，但軍方未公開「北部」的具體範圍。這是因為無人機在探測雷達視野內若隱若現，消失時段的具體航跡不明確。一名消息人士表示，不排除該無人機從首爾恩平區方向進入後，飛往首爾漢江以北的龍山附近並拍攝總統府一帶的可能性。北韓無人機光天化日長驅南下總統府的消息，令軍方防空網遭受質疑。陸軍首都防衛司令部於2019年在首都圈關鍵設施部署了應對無人機恐襲的二次監視雷達(SSR)，但此次未能起到相應作用。
北韓無人機｜南韓多款軍機升空 未能擊中無人機
南韓軍方捕捉到北韓無人機航跡後，將戒備狀態上調至第2級，並派出F15K、KF16戰機、KA1輕型攻擊機、「阿帕奇」和「眼鏡蛇」直升機等，作出射擊北韓無人機等應對行動，但未能命中目標。
韓聯社稱，南韓軍方雖然多次廣播示警和射擊示警，但僅靠空中戰力予以應對的做法是否妥當也遭受質疑。根據北韓無人機應對指南，相關作戰任務由地面區域防空雷達，以及運用火神炮的地對空防禦部隊負責。今次事件上，軍方並無透露陸軍和海軍陸戰隊的地對空防禦部隊有否參與作戰。
北韓無人機｜尹錫悅要求部署隱形無人機 成立無人機特別部隊
軍方人士表示，考慮到民間可能遭受損失，軍方不便在非戰時狀態下立即啟動防空炮。據悉，軍方當天將向相關部隊派出南韓聯合參謀部備戰狀態督察室人員，確認作戰初期的應對措施是否妥當，集中檢查防空炮運用情況等。南韓總統尹錫悅今日在內閣會議中，批評軍方昨日應對不力，要求軍方盡快加強防空能力，並部署高科技的隱形無人機監察北韓。他又指，將成立無人機特別部隊。
北韓無人機於2014年至2017年也曾闖進南韓領空，但有關無人機均因發動機問題墜落，而南韓軍方此次在北韓無人機越過兩韓軍事分界線以南之前捕捉到其航跡，軍方的探測力量取得進一步發展，但命中無人機的力量仍有不足。在擊落失敗後，南韓軍方多架偵察機飛赴北韓上空，2架「蒼鷹」軍級部隊無人機越過軍事分界線，「白頭」和「金剛」載人偵察機也越過《韓朝九一九軍事協議》劃設的禁飛區飛近兩韓軍事分界線。