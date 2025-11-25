北韓爆性侵殺人案 3高中生性侵退伍女兵後滅口 罪成遭處決

據報北韓3名青少年因性侵及謀殺退伍女兵而被處決。圖為之前據稱平壤一所中學的學生因觀看韓劇而被公開審判的畫面。(互聯網)

北韓黃海道近日據報發生一宗震驚當地的性暴力案件，3名高中畢業班男學生性侵一名退伍女軍人後，因「被看見長相」將其殺害。當局迅速逮捕涉案學生並下達「即決處刑」命令，凸顯北韓青少年犯罪日益惡化的社會問題。

退伍女兵返鄉途中遇害

脫北者組織傳媒《SAND Times》引述消息人士稱，該名女兵今年夏天服役期滿，搭乘巴士返回黃海道苔灘郡家鄉途中，因車輛故障被迫步行。據報女事主因外貌出眾而引起3名路過的中學生注意，強行把她帶至偏僻處性侵。犯案後，3名學生因「被她看到臉」而將受害人殺害滅口，之後還若無其事偷去她的行李，返回巴士站。