國際
2025-11-25 19:15:30

北韓爆性侵殺人案 3高中生性侵退伍女兵後滅口 罪成遭處決

據報北韓3名青少年因性侵及謀殺退伍女兵而被處決。圖為之前據稱平壤一所中學的學生因觀看韓劇而被公開審判的畫面。(互聯網)

北韓黃海道近日據報發生一宗震驚當地的性暴力案件，3名高中畢業班男學生性侵一名退伍女軍人後，因「被看見長相」將其殺害。當局迅速逮捕涉案學生並下達「即決處刑」命令，凸顯北韓青少年犯罪日益惡化的社會問題。

退伍女兵返鄉途中遇害

脫北者組織傳媒《SAND Times》引述消息人士稱，該名女兵今年夏天服役期滿，搭乘巴士返回黃海道苔灘郡家鄉途中，因車輛故障被迫步行。據報女事主因外貌出眾而引起3名路過的中學生注意，強行把她帶至偏僻處性侵。犯案後，3名學生因「被她看到臉」而將受害人殺害滅口，之後還若無其事偷去她的行李，返回巴士站。

北韓領袖金正恩。(資料圖片) 《SAND Times》的報道。(互聯網)

女受害人哀求「讓我再見父母一面」遭拒

但3人登上的巴士正好就是女兵下車的那輛，司機認出了他們拿了女兵的行李，認為事有蹊蹺後報警。最終警方在案發地點尋獲女兵遺體。警方調查後指，女兵遇害前曾哀求「讓我再見父母一面」，但3名少年沒有理會。儘管3名疑犯均未成年，但平壤當局仍下令處決。

報道指，今次案件並非個別案例。據報北韓沙里院市於9月六曾發生2名高中生性侵女教師，導致受害者自殺的悲劇。根據另一間脫北者傳媒《每日北韓》報道，黃海道近期青少年犯罪猖獗，包括搶劫老人財物及女學生從事性交易等。當局認為不少個案是流浪青少年所為，日前緊急會議後成立「掃蕩組」，加強打擊青少年罪行。

