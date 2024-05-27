熱門搜尋:
垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 端午節2024 康城主力牆 的士加價 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-27 22:48:00

北韓發射疑似導彈料為人造衛星 日本向沖繩發緊急避難通知 發射似已失敗(更新)

分享：
北韓發射人造衛星 日本向沖繩發緊急避難通知

北韓發射人造衛星 日本向沖繩發緊急避難通知

22:46更新︰南韓軍方稱發現碎片

22:34更新︰日方研判稱北韓發射失敗

22:07更新︰日本政府解除緊急避通知

日本當局於本港時間周一晚上表示，北韓向沖繩方向發射疑似彈導導彈，一度向沖繩居民發出緊急避難通知。較早前，北韓通知日方會於周一至下月4日期間，發射搭載人造衛星的火箭。日方研判稱，北韓的發射物之後從雷達消失，認為今次發射已失敗收場。南韓軍方曾稱已偵測到北韓發射物的碎片。

北韓曾於去年三度發射偵察衛星「萬里鏡1號」，繼5月及8月的兩次發射失敗後，11月的發射終取得成功。

南韓聯合參謀本部表示，北韓周一晚從平安北道東倉裏一帶，向朝半島西部海域南側發射型號不明的飛行物。南韓政府和軍方今日較早前，就北韓即將發射第二顆軍事偵察衛星一事稱會強硬應對，批評北韓所謂的衛星發射，嚴重違反禁止利用彈道導彈技術，發射任何飛行器的多項聯合國安理會決議，指北韓的任何藉口，均無法使其正當化。政府將基於緊密的韓美日合作與國際社會攜手，堅決應對北韓挑釁。

時值中日韓領導人會議重啟

北韓今次發射，亦時值中日韓領導人會議時隔4年5個月重啟。中國國務院總理李強、南韓總統尹錫悅以及日本首相岸田文雄周一在原南韓總統府青瓦台，舉行第9次韓中日領導人會議，並簽署聯合宣言。三方在會上就外交、安全、經貿、人文交流領域的合作方案進行了探討。

Ad Block
日本當局一度向沖繩發出緊急避難通知。(互聯網)

日本當局一度向沖繩發出緊急避難通知。(互聯網)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受