北韓發射疑似導彈料為人造衛星 日本向沖繩發緊急避難通知 發射似已失敗(更新)

22:46更新︰南韓軍方稱發現碎片

22:34更新︰日方研判稱北韓發射失敗

22:07更新︰日本政府解除緊急避通知

日本當局於本港時間周一晚上表示，北韓向沖繩方向發射疑似彈導導彈，一度向沖繩居民發出緊急避難通知。較早前，北韓通知日方會於周一至下月4日期間，發射搭載人造衛星的火箭。日方研判稱，北韓的發射物之後從雷達消失，認為今次發射已失敗收場。南韓軍方曾稱已偵測到北韓發射物的碎片。

北韓曾於去年三度發射偵察衛星「萬里鏡1號」，繼5月及8月的兩次發射失敗後，11月的發射終取得成功。