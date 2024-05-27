北韓發射疑似導彈料為人造衛星 日本向沖繩發緊急避難通知 發射似已失敗(更新)

22:46更新︰南韓軍方稱發現碎片
22:34更新︰日方研判稱北韓發射失敗
22:07更新︰日本政府解除緊急避通知
日本當局於本港時間周一晚上表示，北韓向沖繩方向發射疑似彈導導彈，一度向沖繩居民發出緊急避難通知。較早前，北韓通知日方會於周一至下月4日期間，發射搭載人造衛星的火箭。日方研判稱，北韓的發射物之後從雷達消失，認為今次發射已失敗收場。南韓軍方曾稱已偵測到北韓發射物的碎片。
北韓曾於去年三度發射偵察衛星「萬里鏡1號」，繼5月及8月的兩次發射失敗後，11月的發射終取得成功。
南韓聯合參謀本部表示，北韓周一晚從平安北道東倉裏一帶，向朝半島西部海域南側發射型號不明的飛行物。南韓政府和軍方今日較早前，就北韓即將發射第二顆軍事偵察衛星一事稱會強硬應對，批評北韓所謂的衛星發射，嚴重違反禁止利用彈道導彈技術，發射任何飛行器的多項聯合國安理會決議，指北韓的任何藉口，均無法使其正當化。政府將基於緊密的韓美日合作與國際社會攜手，堅決應對北韓挑釁。
時值中日韓領導人會議重啟
北韓今次發射，亦時值中日韓領導人會議時隔4年5個月重啟。中國國務院總理李強、南韓總統尹錫悅以及日本首相岸田文雄周一在原南韓總統府青瓦台，舉行第9次韓中日領導人會議，並簽署聯合宣言。三方在會上就外交、安全、經貿、人文交流領域的合作方案進行了探討。