北韓發射間諜衛星再失敗 解體粉碎 沖繩一度發警報

北韓朝中社報道，該枚偵察衛星「萬里鏡1號」，由新型運載火箭「千里馬1號」搭載。火箭的第一和二級飛行過程正常，但第三級的應急爆炸系統發生意外。北韓宇宙開發局表示，各級發動機或系統並無出現大問題，將調查事故起因。今次是平壤第二次發射偵察衛星，對上一次在5月，但因運載火箭故障而失敗。

美日韓譴責 北京籲對話解決問題

南韓軍方指在當地時間凌晨3點許，偵測到北韓從西部海岸的東倉里地區，向南發射太空運載火箭，火箭飛越南韓西南的離島以西公海上空。韓方之後判定發射失敗，並展開搜索和打撈北韓火箭殘骸行動，並強調將保持堅定的戰備態勢，完成本周開始的「乙支自由護盾」美韓聯合軍演，同時密切關注北韓動向。北韓的發射行動相信涉及洲際彈道導彈技術，南韓國家安全保障會議強烈譴責北韓違反聯合國決議，總統尹錫悅下令與美日分享北韓衛星分析結果，嚴防北韓發起新挑釁。

日本強調無下令擊落北韓火箭

日本政府則稱，北韓火箭曾越過沖繩上空，飛向太平洋，發射失敗後解體落入日本專屬經濟區以外海域，碎片分散在黃海、東海和菲律賓以東海域。日方譴責北韓嚴重威脅地區安全，但強調沒有下令擊落北韓火箭。美國白宮強烈譴責北韓公然違反多項聯合國決議，總統拜登正與盟友密切評估局勢。在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，各方應該充分認識到朝鮮半島形勢持續陷入僵局對各方都不利。他強調，各方應充分認識放任半島形勢繼續陷於僵局，不符合各方根本利益，只有堅持政治解決的大方向，開展有意義的對話，均衡解決各自關切，才是實現半島長治久安的正確之道。