北韓稱軍事衛星拍攝到白宮　五角大樓︰網上有大量照片

北韓聲稱，日前發射的軍事偵察衛星，拍攝到美國白宮、五角大樓和多個美軍基地等地區。美國國防部回應指，網上已經有大量白宮和五角大樓的照片。但到目前為止，平壤尚未發布任何圖像，這讓分析人士和外國政府爭論這顆新衛星的實際能力。另外，據報在南北韓邊界板門店共同警備區（JSA）執勤的北韓官兵開始攜帶手槍，打破共同警備區非武裝共識。

五角大樓發言人賴德（Pat Ryder）指，留意到北韓的偵察衛星已經進入軌道，會與日本、南韓以及其他伙伴密切溝通和監察情況。 他又回應北韓派駐兩韓邊境板門店共同警備區的官兵，上星期後期開始攜帶手槍，強調華府對日本和南韓的防衛承諾堅定不移。