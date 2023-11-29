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國際
2023-11-29 11:15:00

北韓稱軍事衛星拍攝到白宮　五角大樓︰網上有大量照片

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北韓稱軍事衛星拍攝到白宮，五角大樓︰網上有大量照片。(資料圖片)

北韓稱軍事衛星拍攝到白宮，五角大樓︰網上有大量照片。(資料圖片)

北韓聲稱，日前發射的軍事偵察衛星，拍攝到美國白宮、五角大樓和多個美軍基地等地區。美國國防部回應指，網上已經有大量白宮和五角大樓的照片。但到目前為止，平壤尚未發布任何圖像，這讓分析人士和外國政府爭論這顆新衛星的實際能力。另外，據報在南北韓邊界板門店共同警備區（JSA）執勤的北韓官兵開始攜帶手槍，打破共同警備區非武裝共識。

五角大樓發言人賴德（Pat Ryder）指，留意到北韓的偵察衛星已經進入軌道，會與日本、南韓以及其他伙伴密切溝通和監察情況。 他又回應北韓派駐兩韓邊境板門店共同警備區的官兵，上星期後期開始攜帶手槍，強調華府對日本和南韓的防衛承諾堅定不移。

據報JSA北韓士兵上周起攜帶手槍。(資料圖片)

據報JSA北韓士兵上周起攜帶手槍。(資料圖片)

據報JSA北韓士兵上周起攜帶手槍　

南韓韓聯社報道，另有道韓美軍方消息人士28日透露，從上周的後半周起，在南北韓邊界板門店共同警備區執勤的朝方官兵開始攜帶手槍，打破了共同警備區非武裝共識。報道指，北韓21日成功發射間諜衛星「萬里鏡1號」，南韓因此中止《九一九韓朝軍事協議》部分條款效力，朝方隨即宣布全面撕毀該協議，並從24日起著手修復之前根據協議拆除的前線監視哨所（GP），還讓板門店共同警備區執勤的官兵開始攜帶手槍，韓方人員仍維持非武裝狀態。管轄共同警備區的聯合國軍司令部正嚴密關注朝方軍事動向，並研討應對措施。若朝軍繼續維持武裝狀態，韓方也有可能重新武裝。另有消息稱，朝軍位於西部海域北方界線（NLL）地區的海岸炮，平時只有12門炮打開炮門，如今已驟增到10餘門。

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