北韓舉行武器裝備展　金正恩：美國令核戰爭一觸即發

當地時間21日，北韓領導人金正恩在平壤舉辦的武器裝備展「國防發展—2024」上發表演說，稱美國不斷擴大核軍事同盟導致朝鮮半島局勢緊張，可能會引發核戰爭。

據韓聯社22日引述朝中社報道，金正恩在21日平壤武器裝備展「國防發展—2024」開幕禮上表示，擁有能夠壓倒敵人的最強國防力量才是捍衛和平的唯一方式，才是穩定和發展的保障。

以強對強、正面對決

據報道，此次平壤武器裝備展以戰略戰術武器為基礎，是北韓國防科學技術團隊最新成果的集結。從北韓媒體公開的照片來看，洲際彈道飛彈（ICBM）、高超音速飛彈、火箭砲、無人機紛紛亮相。其中，火箭炮等部分武器的展出或為對俄羅斯提供軍火援助。

金正恩表示，北韓當局在任何情況下都不會坐視國家安全權遭到侵犯的情況發生，永遠不會用自己的雙手幹出破壞軍事平衡的醜事。

據內媒《央視新聞》22日報道，金正恩表示，在美國及其同盟以惡毒姿態進行對抗超過最高水平的2024年，北韓用以強對強、正面對決的姿態進行應對，取得了國防發展的重要成果。