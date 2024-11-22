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國際
2024-11-22 14:15:21

北韓舉行武器裝備展　金正恩：美國令核戰爭一觸即發

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當地時間21日，金正恩在平壤武器裝備展「國防發展—2024」開幕禮發表演說。（圖／美聯社）

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當地時間21日，北韓領導人金正恩在平壤舉辦的武器裝備展「國防發展—2024」上發表演說，稱美國不斷擴大核軍事同盟導致朝鮮半島局勢緊張，可能會引發核戰爭。

據韓聯社22日引述朝中社報道，金正恩在21日平壤武器裝備展「國防發展—2024」開幕禮上表示，擁有能夠壓倒敵人的最強國防力量才是捍衛和平的唯一方式，才是穩定和發展的保障。

以強對強、正面對決

據報道，此次平壤武器裝備展以戰略戰術武器為基礎，是北韓國防科學技術團隊最新成果的集結。從北韓媒體公開的照片來看，洲際彈道飛彈（ICBM）、高超音速飛彈、火箭砲、無人機紛紛亮相。其中，火箭炮等部分武器的展出或為對俄羅斯提供軍火援助。

金正恩表示，北韓當局在任何情況下都不會坐視國家安全權遭到侵犯的情況發生，永遠不會用自己的雙手幹出破壞軍事平衡的醜事。

據內媒《央視新聞》22日報道，金正恩表示，在美國及其同盟以惡毒姿態進行對抗超過最高水平的2024年，北韓用以強對強、正面對決的姿態進行應對，取得了國防發展的重要成果。

當地時間21日，北韓武器裝備展「國防發展—2024」在平壤開幕。（圖／美聯社）

斥美國執意敵視北韓

金正恩在該活動演說中強調，朝鮮半島從未像現在這樣危險地、尖銳地對峙，具有破壞性的核戰爭一觸即發。

他將這一緊張局勢歸咎於美國，稱北韓已在和美國的協商中進了最大努力，而美國持有的是強權立場和執意要敵視北韓的方針。只要侵害北韓主權的勢力存在，就必須按照北韓安全環境的要求，繼續推動各種武器裝備的更新升級和尖端化，消除對北韓國家和人民的軍事威脅。北韓當局將全力以赴培養更高的軍事技術和強大的軍事力量，用堅強的國防力量捍衛國家。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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