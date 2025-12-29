北韓試射長程戰略巡航導彈 新年前頻展示軍力 金正恩：持續全力發展核戰鬥力

北韓官媒朝中社(KCNA)報道，領袖金正恩周日(28日)親自督導兩枚長程戰略巡航導彈試射，導彈按預定軌道，在朝鮮半島西部海域上空飛行超過兩小時後擊中目標。金正恩重申，北韓將持續全力發展核戰鬥力，試射導彈是向外界展示北韓因應外部威脅的作戰能力。

報道指，這次軍事演練在朝鮮半島西面的黃海舉行，旨在檢視「長程導彈分隊的反擊反應和作戰能力」。兩枚戰略巡航導彈按預定軌道，在朝鮮半島西部海域上空分別飛行1萬199秒以及1萬203秒後擊中目標。報道指，金正恩對這次導彈試射成功表示滿意，並重申北韓勞動黨及平壤政府「將一如既往，全力投入國家核武戰力無上限和持續性發展」。他說，定期檢視國家核阻嚇力的可靠性和快速反應能力，是負責任的做法，因為國家「正面臨各種安全威脅」。