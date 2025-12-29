北韓試射長程戰略巡航導彈 新年前頻展示軍力 金正恩：持續全力發展核戰鬥力

北韓官媒朝中社(KCNA)報道，領袖金正恩周日(28日)親自督導兩枚長程戰略巡航導彈試射，導彈按預定軌道，在朝鮮半島西部海域上空飛行超過兩小時後擊中目標。金正恩重申，北韓將持續全力發展核戰鬥力，試射導彈是向外界展示北韓因應外部威脅的作戰能力。
報道指，這次軍事演練在朝鮮半島西面的黃海舉行，旨在檢視「長程導彈分隊的反擊反應和作戰能力」。兩枚戰略巡航導彈按預定軌道，在朝鮮半島西部海域上空分別飛行1萬199秒以及1萬203秒後擊中目標。報道指，金正恩對這次導彈試射成功表示滿意，並重申北韓勞動黨及平壤政府「將一如既往，全力投入國家核武戰力無上限和持續性發展」。他說，定期檢視國家核阻嚇力的可靠性和快速反應能力，是負責任的做法，因為國家「正面臨各種安全威脅」。
南韓聯合參謀本部周一(29日)表示，軍方周日上午8時偵測到北韓從平壤附近的順安(Sunan)一帶發射多枚巡航導彈，與美國合作下，軍方提前掌握並關注北韓試射導彈的最新動向，韓美情報部門正分析數據。南韓國防部發言人指摘，北韓過去一周的連串軍事活動，包括核動力潛艦建造工程，是「破壞朝鮮半島和平穩定的行動」。
北韓上一次試射彈道導彈是上月初，在美國總統特朗普表達希望與金正恩會晤的一周之後，平壤當時並未回應特朗普的提議。特朗普10月底批准南韓在美國船廠建造核動力潛艦的計劃，平壤上周也發布北韓第一艘核動力潛艦的最新畫面。
分析指，金正恩近日頻頻露面，出席多項活動，這次發射長程巡航導彈，旨在凸顯北韓的軍事力量以及經濟發展，並為預計明年初召開的全國黨代表大會造勢。韓聯社引述南韓軍方官員指，北韓可能在元旦前後試射更多導彈。
韓國統一研究院(Korea Institute for National Unification)分析員洪珉(Hong Min，音譯)表示，北韓周日可能是測試其巡航導彈的改良版本，尤其是能搭載常規武器或核武的型號。
首爾北韓大學院大學(University of North Korean Studies)校長梁茂進(Yang Moo-jin)指出：「箭式巡航導彈射程約2,000公里，不僅能攻擊整個朝鮮半島，還能打擊駐日美軍後方基地。」