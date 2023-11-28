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國際
2023-11-28 10:36:45

北韓選舉首現反對票 南韓傳媒：欲凸顯選舉以民主進行

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北韓領袖金正恩亦親身到票站投票（影片截圖）

北韓領袖金正恩亦親身到票站投票（影片截圖）

北韓周日(26)舉行全國道、市及郡人民會議選舉，錄得99.63%的投票率，只有出國或在海上工作的選民無法參加，領袖金正恩亦親身到票站投票。據報選舉有選區出現多於一名候選人的競爭，更破天荒出現反對票。南韓傳媒指，這是北韓官媒首次作出有反對票的報道，認為可能欲向外界凸顯選舉以民主形式進行。

官方朝中社報道，今次選舉投票率99.63%0.37%的選民因旅外而未能投票，另有0.000078%的選民棄權。投票中對道的人民會議代議員候選人反對率為0.09%；對市和郡候選人反對率為0.13%

今次是北韓修訂選舉法後首次舉行地方選舉，部分選區罕見出現2名候選人競爭。北韓在20193月和7月分別進行最高人民會議和地方人民會議的代議員選舉，贊成率均為100%

北韓領袖金正恩抵達票站。(路透社) 北韓領袖金正恩抵達票站。(路透社) 北韓領袖金正恩抵達票站。(路透社) 票站外民眾搖旗吶喊。(路透社) 北韓領袖金正恩抵達票站。(路透社) 票站外民眾搖旗吶喊又跳舞。(路透社) 朝中社報道，今次選舉投票率99.63%。（美聯社） 朝中社報道，今次選舉投票率99.63%。（美聯社） 朝中社報道，今次選舉投票率99.63%。（美聯社）

南韓統一部：另設反對票箱  違背匿名原則

惟外電引述當地消息報道，北韓首次在選舉設立贊成票和反對票票箱，反映秘密投票原則得不到有效保障。南韓統一部有官員認為即使引入「競爭」，北韓的選舉制度仍與民主選舉相差甚遠，包括在票站設置兩個不同顏色的票箱，一個代表贊成、另一個代表反對，可看到誰投下反對票，違背匿名投票原則。南韓韓聯社則分析，北韓官媒首次披露有反對票，是欲向外界凸顯選舉以民主形式進行。

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