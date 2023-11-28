北韓選舉首現反對票 南韓傳媒：欲凸顯選舉以民主進行

北韓周日(26日)舉行全國道、市及郡人民會議選舉，錄得99.63%的投票率，只有出國或在海上工作的選民無法參加，領袖金正恩亦親身到票站投票。據報選舉有選區出現多於一名候選人的競爭，更破天荒出現反對票。南韓傳媒指，這是北韓官媒首次作出有反對票的報道，認為可能欲向外界凸顯選舉以民主形式進行。

官方朝中社報道，今次選舉投票率99.63%，0.37%的選民因旅外而未能投票，另有0.000078%的選民棄權。投票中對道的人民會議代議員候選人反對率為0.09%；對市和郡候選人反對率為0.13%。