北韓選舉｜投票率全球最高近百分百 金正恩現身票站 今年破天荒出現多於一位候選人競爭

全球最高投票率之一的國家定必包括北韓。北韓周日舉行全國道、市及郡人民會議選舉，錄得99.63%的投票率，據報今次選舉有選區出現多於一名候選人的競爭，屬破天荒舉措。

北韓《勞動新聞》在投票日刊出社論，稱是次選舉是「人民用自己的雙手進一步鞏固自己的政權，再次大力顯示我們國家的強大力量和尊嚴方面，具有重大意義的契機」，指「全體選民要懷著高度的政治熱忱積極參與此次地方人民會議議員選舉，為堅如磐石地鞏固我們的人民政權，盡到高尊嚴的共和國公民的本分」。

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