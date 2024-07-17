北韓邊境埋「樹葉地雷」 憂隨暴雨流入南韓

北韓除了向南韓發放藏寄生蟲糞便氣球，最新威脅是「樹葉地雷」。南韓軍方周三公布，北韓埋設地雷的照片，長度超過15厘米，形狀像一片葉子，被稱之「樹葉地雷」。另外，還有外表似木盒的「木箱地雷」。據悉，樹葉地雷的炸藥量約為40克，其爆炸威力介乎一般具殺傷力地雷(約20克)和木箱地雷(約70克)之間。軍方擔心地雷會在暴雨期間流向南韓。
南韓部分地區近日暴雨連場，與北韓接壤的京畿道北部坡州市，日前降下200年一遇的暴雨，每小時雨量最高達100毫米以上。首爾今日(17日)上午也降豪雨，最大降雨量每小時超過50毫米。氣象廳首次向首爾等首都圈居民發送暴雨防範預警提示短訊，坡州市再錄得每1小時降雨量超過100毫米。
軍方籲民眾小心 肉眼難辨別樹葉地雷
軍方稱，北韓自4月以來於邊境地區埋設大量地雷，他們最近於南韓境內發現樹葉地雷和木箱地雷。軍方指出，南韓部分地區與臨津江、驛谷川、華江、仁北川等兩韓共有河流相連，因此存在北韓地雷風險；在有關地區活動的民眾要小心，大雨過後地雷恐留在水邊，大眾肉眼恐難以辨別樹葉地雷和木箱地雷。南韓估計北韓最近埋藏的地雷數量超過數萬枚，主要是阻止北韓人變節到南韓；北韓士兵每天平均工作超過12小時，沒有假期，也沒有部隊輪班。目前確定已發生約10宗地雷爆炸事件造成傷亡。據悉，南韓士兵於2015年曾被木箱地雷炸傷，因地雷裝在木箱中避過金屬檢測。