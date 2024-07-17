北韓邊境埋「樹葉地雷」 憂隨暴雨流入南韓

北韓除了向南韓發放藏寄生蟲糞便氣球，最新威脅是「樹葉地雷」。南韓軍方周三公布，北韓埋設地雷的照片，長度超過15厘米，形狀像一片葉子，被稱之「樹葉地雷」。另外，還有外表似木盒的「木箱地雷」。據悉，樹葉地雷的炸藥量約為40克，其爆炸威力介乎一般具殺傷力地雷(約20克)和木箱地雷(約70克)之間。軍方擔心地雷會在暴雨期間流向南韓。

南韓部分地區近日暴雨連場，與北韓接壤的京畿道北部坡州市，日前降下200年一遇的暴雨，每小時雨量最高達100毫米以上。首爾今日(17日)上午也降豪雨，最大降雨量每小時超過50毫米。氣象廳首次向首爾等首都圈居民發送暴雨防範預警提示短訊，坡州市再錄得每1小時降雨量超過100毫米。