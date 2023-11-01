北韓關閉在香港西班牙等多個駐外使館　南韓：國際制裁起作用

北韓據報已關閉設在西班牙的大使館。有傳媒引述消息人士指，北韓預計將關閉全球12處大使館，其中包括西班牙、香港和非洲多國等，比率高達25%，南韓方面認為是國際制裁正發揮效用。

西牙人民共產黨(PCPE)在官網周三(1日)公布外交文件顯示，北韓是於上月26日告知將撤回北韓駐西班牙外交使節團的消息，相關業務將轉由北韓駐意大利大使館負責，照會未提及北韓關閉使館的理由和具體詳情。報道提到，北韓和西班牙2001年建立外交關係，但北韓2013年才在馬德里開設大使館, 次年任金赫澈為大使。西班牙政府2017年以北韓進行核試和發射導彈等為由，將時任大使金赫澈視為「不受歡迎的人物」，要求他離境。大使館2019年遭到反北韓組織入侵，電腦、手機等設備被盜。