北韓隔空施酷刑深夜播尖叫詭異笑聲 南韓居民：精神虐待

繼糞便氣球、垃圾氣球後，原來北韓最近數月在兩韓邊境出怪招，每到深夜時分透過廣播器播放如恐怖片的尖叫和詭異笑聲，也有刮金屬的刺耳聲。京畿道金浦地區和仁川江華島的邊境地區居民日夜遭怪聲轟炸苦不堪言，搞到失眠和擔驚受怕。調查指不少居民有精神壓力問題，專家指播放這些聲音如同阻止受審者睡眠的酷刑。
北韓｜忽停忽響造成困擾 音量大至如地鐵聲
金浦受影響地區居民形容稱，怪異恐怖刮金屬聲日夜播放，讓他們不能入睡，持續的恐懼和緊張感也影響日常生活。有關噪音廣播包括警報聲和鏗鏘聲，24小時忽停忽響，音量有時如電話聲，也有時大至如地鐵聲。金浦市稱，他們在8月8至14為102名邊境居民做精神健康評估，當中2人被列為「高危」，27人屬監察、出現壓力和緊張的徵狀。其餘73人被認為屬正常。據悉，最受影響的是七、八十歲的老人。北韓最早於去年9月開始播放恐怖聲音，自此金浦地區居民開始出現上述精神受困擾徵狀。地區政府計劃安裝隔音屏，並希望當局為受影響的居民提供暫時住宿，遠離噪音。
北韓｜像狼叫和鬼魅般的聲音 妨礙睡眠還嚇親小孩
仁川江華島則在7月尾開始出現擾人噪音，相信是北韓報復南韓恢復邊境廣播，以及防礙北韓居民聽到南韓的政治宣傳。居民稱，沒完沒了的噪音，特別是晚上會妨礙睡眠，也嚇親小孩子。居民表示，北韓播放恐怖片音效，如槍聲、爆炸聲、垂死尖叫聲與詭笑聲等，通常從晚上11時開始播放。66歲村民安孝哲表示，北韓以前也做過宣傳廣播，但主要是批評南韓領導人或美化北韓，現在卻出現了「像狼嚎叫和鬼魅般的聲音」，令人毛骨悚然。音頻專家分析後稱，那些噪音似乎是來自電視台或廣播電台常見音效資料庫的基本混音片段；有指如七十、八十年代的南韓恐怖片中出現的東西。
蘇格蘭聖安德魯斯大學歷史學家Rory Cox表示，這幾乎是酷刑，幾乎每個政權都使用過噪音酷刑和剝奪睡眠手段迫供，不會在身體留下傷痕，因此可以否認。報道引述專家指，晚上身處在超過60分貝的噪音中會增加睡眠障礙風險，但江華島的噪音卻高達80分貝。睡眠不足可引發焦慮、眼痛、面部抽搐和嗜睡等症狀，有居民稱，孩子無法入睡，所以長了口瘡，上課時打瞌睡。