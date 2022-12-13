北韓黑客有新招：冒充熟人發電郵騙專家寫報告或發表對平壤看法

美國外交分析家德佩特里(Daniel DePetris)今年10月收到華府智庫網站「北緯38度」(38 North)主任珍妮‧湯(Jenny Town)的邀稿電郵時，看來沒不妥，但其實不然，網絡安全專家指，發信的很可能是蒐集情報的北韓間諜。

寄件人不以黑客常用手法，讓電腦感染病毒並且竊取敏感資料，而是似乎想假扮珍妮‧湯，試圖誘騙德佩特里針對北韓安全議題，發表看法。

德佩特里接受路透社訪問稱：「我其後再詢問對方(珍妮‧湯)，便發現根本沒有邀稿的事，而且對方也遭到鎖定，就知道那是假的，所以很快就判斷這是大規模(黑客)活動。」。

根據網絡安全專家、遭到鎖定的5名個人以及路透社所檢視的電郵內容，寄出類似電郵，研判是疑似北韓黑客組織的新手法。