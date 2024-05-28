北韓：偵察衛星因新開發發動機出現問題發射失敗

北韓證實晚上在平安北道西海衛星發射場，發射一枚偵察衛星但失敗。官方《朝中社》報道，搭載偵察衛星的新型衛星運載火箭，飛行期間在空中爆炸，發射任務失敗；專家初步研判認為，是新開發的液氧石油引擎，在可靠性方面出現問題，同時會調查其他可能成因。
國家航空宇宙技術總局在西海衛星發射場，利用新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1」號，但技術總局副總局長表示，新型運載火箭的一級火箭在飛行過程中發生爆炸，發射最終失敗。專家初步認為，新開發的液氧加石油發動機在運作可靠性方面出現問題，成為事故原因。當局亦會核查可能造成事故原因的其他問題。
日本沖繩一度呼籲民眾避難
北韓早前通知日本，計劃周一(27日)至下月4日期間發射人造衛星。南韓聯合參謀本部表示，晚上10時44分，偵測到衛星從平安北道東倉里一帶發射，朝西部海域向南飛行，2分鐘後化成碎片跌落北韓海域。日本官房長官林芳正晚上表示，北韓晚上強行以彈道導彈技術發射飛行物。日本防衛省在北韓發射後，透過全國即時警報系統，向沖繩縣發送訊息，呼籲民眾在建築物內或地下室避難。日本政府其後指，飛行物其後從雷達上消失，似乎發射失敗，到當地晚上11點後再向沖繩發布信息，指導彈不會飛越沖繩或墜落當地，解除疏散呼籲。