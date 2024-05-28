北韓：偵察衛星因新開發發動機出現問題發射失敗

北韓證實晚上在平安北道西海衛星發射場，發射一枚偵察衛星但失敗。官方《朝中社》報道，搭載偵察衛星的新型衛星運載火箭，飛行期間在空中爆炸，發射任務失敗；專家初步研判認為，是新開發的液氧石油引擎，在可靠性方面出現問題，同時會調查其他可能成因。

國家航空宇宙技術總局在西海衛星發射場，利用新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1」號，但技術總局副總局長表示，新型運載火箭的一級火箭在飛行過程中發生爆炸，發射最終失敗。專家初步認為，新開發的液氧加石油發動機在運作可靠性方面出現問題，成為事故原因。當局亦會核查可能造成事故原因的其他問題。