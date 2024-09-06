北韓「垃圾氣球」放不停　南韓：兩日內逾400個襲境

南韓軍方5日表示，相隔25天，北韓先是在4日晚間至5日凌晨空飄420多顆「垃圾氣球」後，又於5日上午繼續空飄氣球。南韓統一部對此表示遺憾，稱北韓面臨洪災損失嚴重的情況，還反覆做出「毫無常識的低級行為」。
根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部表示，平壤自4日晚間至5日凌晨對南韓空飄約420顆「垃圾氣球」後，5日上午9時又發動另一輪空飄。
抗議南韓民間團體散發反朝傳單
韓聯參表示，當中有約有20顆氣球已降落在南韓首爾和京畿道北部。韓聯參提醒民眾注意氣球搭載的物體墜落，發現垃圾氣球時勿觸碰，立刻向臨近的部隊或警署舉報。經分析，掛在氣球下方的塑膠袋裝有「廢紙和塑膠廢棄物」。根據軍方分析，這些垃圾不含有害物質。
據報道，這是北韓自8月10日以後，時隔25天再次對南韓空飄氣球。平壤當局自今年5月底起開始對南韓空飄垃圾氣球，並宣稱此舉是抗議南韓民間團體向北韓散發反朝傳單。根據南韓軍方的統計，北韓今年來已空飄13波垃圾氣球。
「毫無常識的低級行為」
對於北韓的行動，南韓統一部官員表示，北韓在洪災損失嚴重的情況下，仍然反覆做出毫無常識的低級行為，對此深表遺憾。官員強調，北韓以南韓民間團體對朝散發傳單為由，對韓空飄垃圾氣球，但散播傳單旨在向北韓居民傳達資訊，絕不能成為朝方發起挑釁的藉口。
南韓與美國官員4日進行韓美外交國防延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）第五次會議。南韓外交部副部長金烘均（Kim Hong-kyun）在記者會上表示：「北韓不斷發展核武和飛彈，近期還繼續透過空飄垃圾氣球和干擾GPS系統來挑釁南韓」。金烘均說：「在這種情況下，韓美兩國不排除北韓會在美國總統大選前後進行重大挑釁的可能。」
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