北韓「垃圾氣球」放不停　南韓：兩日內逾400個襲境

南韓軍方5日表示，相隔25天，北韓先是在4日晚間至5日凌晨空飄420多顆「垃圾氣球」後，又於5日上午繼續空飄氣球。南韓統一部對此表示遺憾，稱北韓面臨洪災損失嚴重的情況，還反覆做出「毫無常識的低級行為」。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部表示，平壤自4日晚間至5日凌晨對南韓空飄約420顆「垃圾氣球」後，5日上午9時又發動另一輪空飄。

抗議南韓民間團體散發反朝傳單

韓聯參表示，當中有約有20顆氣球已降落在南韓首爾和京畿道北部。韓聯參提醒民眾注意氣球搭載的物體墜落，發現垃圾氣球時勿觸碰，立刻向臨近的部隊或警署舉報。經分析，掛在氣球下方的塑膠袋裝有「廢紙和塑膠廢棄物」。根據軍方分析，這些垃圾不含有害物質。

據報道，這是北韓自8月10日以後，時隔25天再次對南韓空飄氣球。平壤當局自今年5月底起開始對南韓空飄垃圾氣球，並宣稱此舉是抗議南韓民間團體向北韓散發反朝傳單。根據南韓軍方的統計，北韓今年來已空飄13波垃圾氣球。