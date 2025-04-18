北韓「安宮牛黃丸」被指汞超標4萬倍　劇毒產品行銷中國

日媒17日引述南韓管制當局的報告書獨家披露，北韓製造的醫藥品中含有大量汞、砷等有毒重金屬。北韓將這些產品銷往海外，以賺取外匯，恐對民眾健康造成嚴重危害。
根據《日本電視台》，南韓負責監管藥品、食品及醫療器材的政府機構「食品藥物安全部」（MFDS）於今年1月，對在中國銷售的北韓製醫藥品和健康食品的成分進行了分析。
或涉工廠廢水污染土壤
經由知情人士取得的報告書顯示，在號稱具有退燒效果的「安宮牛黃丸」中，檢測出汞含量高達9,556ppm，是南韓標準的4萬多倍。
此外，健康食品「血宮不老精」、「陽春参鹿」的汞含量更是超標41至67倍。多項產品中還檢測出砷、鉛和鎘等有害重金屬，含量均遠超安全標準。
報道稱，這些產品中的高含量有毒物質，可能與工廠廢水等原因造成的土壤污染有關。報告書特別指出：「產品不僅未達品質標準，且即使是相同產品，成分含量也參差不一」。
賺取外匯的手段之一
據悉，北韓製的「安宮牛黃丸」不僅在中國的網購平台販售，且售價低於中國製的同類產品。
平壤當局將藥品和保健品銷往海外作為賺取外匯的手段之一。北韓消息人士指，販售渠道已擴及至俄羅斯、柬埔寨等國家，這些商品恐會損害健康。
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