北韓6少男少女包浴場亂交兼吸毒　因吹噓炫耀而被警察揭發

關注北韓的媒體指，在北韓咸鏡南道的咸興市，一間高中的6名青年男女因為在當地浴場進行性派對及吸食毒品而引起話題。 關注北韓消息的《每日北韓》報道，表示有消息人士透露，有6名分別3男3女的北韓高校青年，本月初在當地浴場內包場性交而受到關注。報道指在本月2日，該批學生向浴場的經理支付70美元（約546.3港元）的報酬，要求使用浴場2個小時。報道指，北韓的浴場原則上是禁止男女共浴，然而70美元的金額已相等於浴場60名顧客的入場費，對於顧客日漸減少的浴場是相當吸引的數字。因此該經理批准這6名學生包場。

報道指，該批學生的事件被揭發，原因是其中一人向友人炫耀，結果有關的傳聞傳開後，有人向當地的警察告發事件。到本月8日，北韓的警察到有關的浴場進行調查，包括檢查有關的帳簿以及將涉事經理帶返警署問話。報道的消息指，由於經理沒想到警察會到來調查，因此將事件也寫入帳簿，而他事後雖然試圖賄賂警員，但並不成功，並將面臨刑責。而警察之後亦將有關的學生進行問話，他們承認在浴場內吸毒以及亂交。 學生教師也受批評 報道表示，學生的父母對事件感到震驚以及羞愧，甚至將有關的學生禁錮在家中不准外出。而有關的學校教師也受到當地的公眾批評。報道稱：「班主任每日都被市教育部門，要求為自己教育學生不周而寫檢討書。咸興市教育部門非常關注事件，並計劃對師範學校作出特別調查。」有關的學生預計會在今個月出席當地的公審及承認自己罪行，但未知會有甚麼處分。