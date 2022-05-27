北韓PIZZA店女店員下廚兼獻唱　網民讚充滿天然美

食Pizza有幾稀奇？能夠享用美食的同時，又能夠欣賞歌舞表演，而表演者剛好是製作Pizza的美女，這才算稀奇！其實這些都是為北韓「朝鮮經貿文化情報 DPRK」專頁所介紹的內容。

社交平台專頁「朝鮮經貿文化情報 DPRK」最新介紹是當地一間Pizza店，相片可見有幾位女師傅除了製作披薩之外，還會現場載歌載舞，店內的客人除了能夠品嚐美食還能欣賞表演，氣氛相當歡樂。網頁管理員寫道「地球上到處都有披薩(PIZZA)店不稀奇，但在披薩(PIZZA)專賣店用餐還能看歌舞表演就非常稀奇了，「而且是剛才幫您製作Pizza的美女親自表演，這也只有朝鮮這樣做了」。管理員還表示，平壤市民月薪約600元人民幣左右，而這家位在平壤的披薩專賣店，一份Pizza約在5美元至8美元，因此對民眾而言吃一份披薩是很高級的享受。