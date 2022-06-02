北頓涅茨克瀕淪陷 美供烏中程火箭系統迫俄停戰

俄羅斯攻打烏克蘭近100天，以狂轟濫炸瓦解烏軍防線，成功奪取南部戰略城市馬里烏波爾，對烏東頓巴斯地區工業城市北頓涅茨克重施故技；該市位處盧甘斯克州，其州長昨稱，俄軍已控制市內70%地區。親俄部隊在烏東的控制地區不斷擴大，美國總統拜登宣布將向烏克蘭提供先進精確火箭系統和軍需品，助烏軍在戰場上攻擊較遠的俄軍目標，以增強烏方的談判籌碼。美官員指有關火箭系統射程範圍屬中程，烏方保證不會射火箭入俄國境內。

拜登政府周三公布新的7億美元(約54.6億港元)供烏武器援助方案，《紐約時報》周二晚刊登拜登的撰文，他稱，「向烏克蘭人提供更多先進火箭系統和軍需品，可助他們在烏克蘭戰場上更精確攻擊主要目標。」拜登又稱，他們並不是鼓勵或助長烏克蘭越境攻擊，「我們不想拖長戰事，只是想令俄羅斯痛苦」。拜登周一曾稱美國不會向烏克蘭提供射程可達俄國的火箭系統，美官員透露，將提供給烏克蘭的火箭系統屬中程火箭炮，通常可達70公里遠，並強調烏方承諾不會攻擊俄境內目標。

克里姆林宮斥美落力火上加油

克里姆林宮發言人昨批評美國「蓄意和落力地火上加油」，俄政府並不相信烏克蘭有關承諾。有指烏軍失守馬里烏波爾等地，是因為長程武器遜俄軍。外界預期烏克蘭將在烏東頓巴斯使用美國提供的火箭炮，用來反制俄軍大炮及在戰況激烈地區摧毀俄軍據點，如俄方志在必得的北頓涅茨克。該市距俄南部邊境145公里，是烏政府在盧甘斯克州唯一控制地區，俄方正趕在西方武器抵達前奪下該市，並完全控制盧州。北頓涅茨克在俄軍密集炮擊兩星期後幾乎變成廢墟，蘇聯1934年打造這座工業城市，設有化學和肥料廠。當地官員指一間化工廠的硝酸存庫遭炮擊後，冒出巨大橙色蘑菇雲和釋放有毒物。