匪夷所思！英母隱瞞伴侶誕嬰 女兒藏櫃桶3年發現時如7個月大

英國發生一宗匪夷所思虐兒事件。一名母親為了隱瞞同居伴侶和其他子女，誕下一名女嬰後便將她藏在床下的櫃桶內。女嬰在櫃桶內生活3年才被發現，3歲的她因缺乏營養和生活在櫃內，被發現時外表如7個月大嬰孩，十分悲慘。該名狠心母親日前被判監7年半。
虐兒｜大多時間無餵食 讓女兒自生自滅
根據法庭聆訊，事件發生在2020年至2023年，女被告的伴侶經常在家裡，並不知受虐小女孩的存在。法庭指，她3年來不見天日，「不知日光或清新空氣是甚麼」，直至3歲生日數周前，一個早上，女被告不在家，而其伴侶剛巧回家，使用洗手間時發現女孩的存在。據悉，女被告一直以注射器餵女兒食用牛奶浸軟的穀物片，但大多時間無餵食，讓她自生自滅。她被發現時，頭髮結團、身體畸形、身有疹子，以及長有唇裂(俗稱兔唇)等醫學問題，但其母親並沒有帶她醫治。當她母親與親友慶祝聖誕佳節時，她卻孤伶伶，從沒有收過生日或聖誕禮物。
虐兒｜法官：令小女孩缺乏愛
法官判刑時稱，被告令那名小女孩缺乏愛、得不到適當愛護、適當關注，以及無與其他人互動，也沒有適當的膳食、沒有獲得必須的治療。法官續指，女被告小心翼翼地嘗試隱滿事件，但天網恢恢，疏而不漏，「你的可怕秘密被揭發」。法官稱，「對那個孩子來說，結果簡直是災難，身體、心理和社交均受影響。他指，那孩子可能是天資聰穎的小女孩，但現在卻要從地獄中緩慢地恢復過來。
虐兒｜被告有其他子女
檢控官指，當女孩的母親送其他子女上學時、上班時，以及與親友過聖誕時，她卻獨自一人。當母親的男友開始留宿時，小女孩被搬到其他房間。據悉，被告男友一個早上回家使用洗手間時聽到聲響，遂進入其中一個房間，赫然發現那女孩。男友立即離開但通知了家人，當社福職員當天到現場時，在床下的櫃桶發現了那女孩。社福職員作證時稱，當他們問女孩的母親，她是否將女兒放在櫃桶內時，對方木無表情地說是，他們相當震驚。
檢控官表示，那名女孩送抵醫院時，其心智發展連10個月大也沒有，嚴重營養不良和脫水。女孩母親向警方聲稱，並不知自己懷孕，突然產子相當害怕。她又說，不是一直將嬰兒放在櫃內，櫃桶也從沒關上。她與女嬰的生父關係惡劣，遂無告知對方，又說女嬰不算是她家的一員。