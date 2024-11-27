匪夷所思！英母隱瞞伴侶誕嬰 女兒藏櫃桶3年發現時如7個月大

英國發生一宗匪夷所思虐兒事件。一名母親為了隱瞞同居伴侶和其他子女，誕下一名女嬰後便將她藏在床下的櫃桶內。女嬰在櫃桶內生活3年才被發現，3歲的她因缺乏營養和生活在櫃內，被發現時外表如7個月大嬰孩，十分悲慘。該名狠心母親日前被判監7年半。

虐兒｜大多時間無餵食 讓女兒自生自滅

根據法庭聆訊，事件發生在2020年至2023年，女被告的伴侶經常在家裡，並不知受虐小女孩的存在。法庭指，她3年來不見天日，「不知日光或清新空氣是甚麼」，直至3歲生日數周前，一個早上，女被告不在家，而其伴侶剛巧回家，使用洗手間時發現女孩的存在。據悉，女被告一直以注射器餵女兒食用牛奶浸軟的穀物片，但大多時間無餵食，讓她自生自滅。她被發現時，頭髮結團、身體畸形、身有疹子，以及長有唇裂(俗稱兔唇)等醫學問題，但其母親並沒有帶她醫治。當她母親與親友慶祝聖誕佳節時，她卻孤伶伶，從沒有收過生日或聖誕禮物。