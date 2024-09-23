匹茲堡金髮正妹與親共和黨人街頭辯論 突拉下Bra-top露乳 動機惹疑竇(有片)

距離美國大選還有一個多月，近日親共和黨政治評論員柯克(Charlie Kirk)與富豪拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)合作，在各大專院校舉辦巡迴演說，為共和黨助選。惟兩人在賓夕法尼亞州匹茲堡大學舉行論壇時，與一名持不同政見的年輕金髮女子進行辯論，期間這名正妹出招，突拉下Bra-top，露出豐滿的乳房，其動機惹來猜測。
美國選2024｜正妹與共和黨持不同政見
報道指，柯克與拉馬斯瓦米在匹茲堡大學舉行巡迴演說，也讓學生們表達政見，並容許辯論。名叫「Jean」的年輕女子上前發言，並與柯克就墮胎、LGBTQ等議題針對共和黨的立場，進行辯論，期間她多次反駁共和黨的主張。
美國選2024｜露乳動機惹議
隨後，正當Jean與拉馬斯瓦米討論時，她突然拉下Bra-top露出一邊乳房，繼續跟對方激辯。一陣子後，她才鬆開手，讓Bra-top「復位」。
影片隨即在社交網瘋傳，柯克也上傳打格版本，直指對方可能意圖讓直播影片被YouTube強制下架，便故意露乳。另有網民認為，拉馬斯瓦米的回應和論述都很到位，女子見自己處下風，才使出露乳一招，圖轉移視線。
左翼活动家在向保守派评论员Charlie Kirk提问的时候，故意漏出乳头，导致Charlie Kirk的视频被下架。 pic.twitter.com/Bmm0rWGaVy— 蔡子博士Chris (@caiziboshi) September 21, 2024