匹茲堡金髮正妹與親共和黨人街頭辯論 突拉下Bra-top露乳 動機惹疑竇(有片)

距離美國大選還有一個多月，近日親共和黨政治評論員柯克(Charlie Kirk)與富豪拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)合作，在各大專院校舉辦巡迴演說，為共和黨助選。惟兩人在賓夕法尼亞州匹茲堡大學舉行論壇時，與一名持不同政見的年輕金髮女子進行辯論，期間這名正妹出招，突拉下Bra-top，露出豐滿的乳房，其動機惹來猜測。

美國選2024｜ 正妹與共和黨持不同政見

報道指，柯克與拉馬斯瓦米在匹茲堡大學舉行巡迴演說，也讓學生們表達政見，並容許辯論。名叫「Jean」的年輕女子上前發言，並與柯克就墮胎、LGBTQ等議題針對共和黨的立場，進行辯論，期間她多次反駁共和黨的主張。