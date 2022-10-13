十個令你老餅的emoji

調查公司Perspectus Global最近就取消emoji訪問了2,000名、主要年齡由16至29歲的年輕人。除了「讚」之外，「紅心」、「OK」、「tick」、「鼓掌」、「哭臉」、「馬騮遮臉」等10個表情符號被喻為「老餅」取消也無妨。不少Z世代的年輕人都希望可以使用文字回覆而非符號，尤其是在職場上。

按「讚」=粗魯又無禮?

不少人習慣在回覆或發出訊息時，加上幾個emoji(表情符號)，來表達當下的心情。但對於現在Z世代的年輕人來說，這些符號已經過時，如豎起手指公的「讚」符號，在他們眼中覺得既粗魯又無禮，若收到反而覺得被冒犯、不被對方尊重。