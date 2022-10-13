十個令你老餅的emoji

調查公司Perspectus Global最近就取消emoji訪問了2,000名、主要年齡由16至29歲的年輕人。除了「讚」之外，「紅心」、「OK」、「tick」、「鼓掌」、「哭臉」、「馬騮遮臉」等10個表情符號被喻為「老餅」取消也無妨。不少Z世代的年輕人都希望可以使用文字回覆而非符號，尤其是在職場上。
按「讚」=粗魯又無禮?
不少人習慣在回覆或發出訊息時，加上幾個emoji(表情符號)，來表達當下的心情。但對於現在Z世代的年輕人來說，這些符號已經過時，如豎起手指公的「讚」符號，在他們眼中覺得既粗魯又無禮，若收到反而覺得被冒犯、不被對方尊重。
美國網絡論壇Reddit一網民自稱是1995年以後的Z世代，自言無法接受在私人訊息或工作上有人使用「讚」的手指公符號，「或者係我唔夠成熟，但我覺得呢個符號真係好粗魯又充滿敵意。」該貼文一出，不少網民留言表示同意。其中一名24歲網民表示：「對年輕人嚟講，豎手指公係一種消極嘅感覺。」有人補充說，「如果無任何回應、只俾『讚』，令我覺得非常粗魯無禮。所以我要一段長時間來適應，因我公司都係咁。」
對於入職多年的人來說，按「讚」代表「同意」或者「理解」，但對年輕人來說，多半是在開玩笑時按「讚」。
現年24歲的Barry Kennedy表示：「我只用佢嚟表達諷刺，或者同年長嘅同事，以及父母溝通。」有人認為這就是代溝，Reddit網民指，豎起手指公就像「我讀咗你嘅訊息，但無回應。」有網民指，這顯示不同世代的溝通文化差異，甚至有網民同意徹底取消emoji。