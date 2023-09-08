十大擁最高忠誠客戶品片揭盎　蘋果公司不入三甲

DesignRush透過一系列6項指標，包括公司財務、平均評等和客戶評論數、社群媒體追蹤和參與度、與客服相關的Google搜尋、市場研究公司YouGov的受歡迎程度評分，以及淨推薦值(NPS)對財星100大公司進行了評估。財經新聞網站CNBC報導，根據這些指標所做的評比，在美國客戶忠誠度最高的前十個品牌依序為： Google的母企Alphabet、居家修繕商Lowe's、晶片廠商英特爾(Intel)、蘋果公司(Apple)、可口可樂、百事公司、亞馬遜(Amazon)、全州保險(Allstate)、科技巨擎微軟(Microsoft)，以及知名嬰兒用品公司強生(Johnson & Johnson)。四大科技公司Alphabet、蘋果、亞馬遜和微軟，都擠身前十名。

從事專業機構分析和排名的「DesignRush」對財星100大公司進行評估公布「客戶忠誠度指數」，每當推出新產品而有大批狂熱Fans排長龍等開賣的蘋果公司僅獲第四位，竟然三甲不入。

蘋果公司客戶遇支援問題多

報告表示，首位的Alphabet今年來出現一些負面新聞，從裁員上萬人到面臨監管挑戰，但人們仍然繼續使用Google、Gmail和Chrome。淨推薦值、客戶評論及YouGov評分等3指標將Alphabet推上榜首。Lowe's排名第二，在YouGov評分中以75%的受歡迎程度領先所有公司。英特爾，其「客戶服務和投訴相關搜尋數最低」。

至於長期以來以擁有狂熱的Fans的蘋果公司，在客戶服務部門「意外」受挫。DesignRush表示，這意味著人們在網上搜尋與蘋果相關支援問題的次數，比大多數其他財星100大公司多。