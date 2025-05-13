十萬分之一機率｜美寵物店孵出兩頭蛇各有想法　獲客開價39萬都唔賣(有片)

美國加州一間爬蟲類寵物專門店去年誕生了一條兩頭蛇，引發關注。由於兩頭蛇孵化的機率為10萬分之1，相當罕見，即使有人開價5萬美元(約39萬港元)想買下牠，亦被寵物店拒絕。

綜合報道，位於柏克萊的爬蟲類專門店「East Bay Vivarium」，去年9月有一條兩頭蛇誕生，品種為加州王蛇(Lampropeltis californiae)，過去有專家指出，雙頭蛇誕生的機率為10萬分之一。由於兩頭蛇的生存率低，店家在牠們孵化後並未立即公開，不過這條兩頭蛇已經約7個月大，目前相當健康。店家幫牠們兩個頭分別命名為「Angel」和「Zeke」，兩個頭部的脊椎在身體部分融合在一起。店家表示，這兩顆頭各自有不同的想法，一顆頭可能想往右走，而另一顆可能想往左走，兩個頭都能控制身體，但Angel佔據主導地位。