十萬分之一機率｜美寵物店孵出兩頭蛇各有想法　獲客開價39萬都唔賣(有片)

美國加州一間爬蟲類寵物專門店去年誕生了一條兩頭蛇，引發關注。由於兩頭蛇孵化的機率為10萬分之1，相當罕見，即使有人開價5萬美元(約39萬港元)想買下牠，亦被寵物店拒絕。
綜合報道，位於柏克萊的爬蟲類專門店「East Bay Vivarium」，去年9月有一條兩頭蛇誕生，品種為加州王蛇(Lampropeltis californiae)，過去有專家指出，雙頭蛇誕生的機率為10萬分之一。由於兩頭蛇的生存率低，店家在牠們孵化後並未立即公開，不過這條兩頭蛇已經約7個月大，目前相當健康。店家幫牠們兩個頭分別命名為「Angel」和「Zeke」，兩個頭部的脊椎在身體部分融合在一起。店家表示，這兩顆頭各自有不同的想法，一顆頭可能想往右走，而另一顆可能想往左走，兩個頭都能控制身體，但Angel佔據主導地位。
店家：店家推測這條兩頭蛇能活到平均壽命
報道指，兩頭蛇最初誕生時，店家推測大概只能活幾天，詎料牠們體長已經超過30厘米，相當有活力。一般來說，加州王蛇體長最多可達1.2米、壽命約為20至30年。由於這條兩頭蛇的消化器官能正常運作，店家推測牠應該也能活到平均壽命。由於兩頭蛇太過罕見，店家透露已有多個顧客有意購買，甚至有人開價5萬美元，但店家目前沒有打算販賣。
Meet Zeke and Angel: A rare Two-headed California King Snake pic.twitter.com/mwaM6jUzlq— Yelisaveta Petrov (@YelisavetaPaUSA) May 5, 2025