升級版ChatGPT將放寬限制 用戶驗證是成年 可解鎖成人內容

OpenAI周二(14日)宣布，計劃放寬對人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT的限制，包括容許經過驗證的成年用戶接觸色情內容，而這做法是基於「把成年用戶當成年人看待」的原則。

OpenAI行政總裁阿特曼(Sam Altman)在社交平台「X」發文表示，過去為了回應心理健康疑慮而加強對話式AI的防護措施，反而令許多沒有心理健康問題的用戶覺得ChatGPT變得「不那麼實用或有趣」，「基於這議題的嚴重性，我們希望妥善處理」，新的安全工具現在可讓OpenAI在因應嚴重心理健康風險的同時，放寬限制。