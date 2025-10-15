升級版ChatGPT將放寬限制 用戶驗證是成年 可解鎖成人內容

OpenAI周二(14日)宣布，計劃放寬對人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT的限制，包括容許經過驗證的成年用戶接觸色情內容，而這做法是基於「把成年用戶當成年人看待」的原則。
OpenAI行政總裁阿特曼(Sam Altman)在社交平台「X」發文表示，過去為了回應心理健康疑慮而加強對話式AI的防護措施，反而令許多沒有心理健康問題的用戶覺得ChatGPT變得「不那麼實用或有趣」，「基於這議題的嚴重性，我們希望妥善處理」，新的安全工具現在可讓OpenAI在因應嚴重心理健康風險的同時，放寬限制。
升級版ChatGPT有甚麼新功能？
OpenAI的計劃包括推出升級版ChatGPT，讓用戶可以自訂AI助理的個性，包括選擇更貼近人類的回應風格、使用大量表情符號，或表現出類似朋友的互動方式。今年12月，OpenAI計劃推出更全面的年齡門檻機制，容許經驗證的成年人接觸色情內容，但OpenAI暫未公布年齡驗證方法或計劃針對成人內容採取額外防護措施的細節。
美國政府調查AI聊天機械人
加州16歲少年Adam Raine早前自殺身亡，他的父母入稟加州法院，指控ChatGPT曾提供Raine具體自殺方式建議。ChatGPT之後加強安全控制措施，包括增設家長監控功能。美國聯邦貿易委員會亦對OpenAI等多家大型科技公司展開調查，了解AI聊天機械人如何對兒童及青少年產生潛在負面影響。
未成年用戶的ChatGPT體驗
OpenAI今年9月推出專為18歲以下用戶設計的ChatGPT體驗，會自動導向適齡的內容，封鎖暴力、露骨以及色情等內容。OpenAI亦表示，正在開發一套基於用戶行為預測年齡的技術，可根據用戶與ChatGPT互動的方式，判斷年齡是否超過或未滿18歲。