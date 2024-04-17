半夜勃起一轉身啪一聲撞斷，醫生：患畸形茄子要做手術。(網上圖片)

北非國家突尼西亞開羅安(Kairouan)一名27歲男子睡覺時勃起，一轉身竟然聽到「啪一聲」，當場痛醒，才驚覺自己的陰莖折斷。《國際外科雜誌病例報告》(International Journal of Surgery Case Reports)已刊登該病例並指出，這名男性陰莖出現2處明顯骨折，罹患俗稱的「畸形茄子」(eggplant deformity)，實屬相當罕見的情況。

綜合報道，當地醫院Ibn El Jazzar Hospital的醫生表示，根據掃描檢查結果，這名男病人患上醫學上俗稱的「畸形茄子」(eggplant deformity)，也就是陰莖骨折徵狀，2處傷勢相距3厘米，分別為10毫米跟7毫米，必須透過手術縫合。即使男子遭受劇痛，仍等了足足36小時才獲得治療，幸好沒有受到永久傷害，2天後就逐漸消腫，4天後已經能夠正常排尿。