半夜狗吠以為賊入屋　屋主持槍戒備驚見鱷魚屋內抖涼(有片)

美國路易斯安納州一對夫婦，某日半夜竟然發現一條大約1.5米長的鱷魚，大刺刺地攤在他們家中的走廊，嚇得他們立即報警，由動物專家上門將這條鱷魚帶走，專家指出，鱷魚很有可能是經過大門上的狗門進入室內。

綜合報道，事件發生於上月23日，屋主夫婦Don Schultz和Jan Schultz最近才搬到路易斯安納州的New Iberia，當晚約凌晨1時半，他們所飼養的澳洲牧半犬Panda開始咆哮，夫婦認為可能有入侵者闖入，於是Don在房裡找來槍出外查看，就出房後轉彎進入走廊時，卻看到走廊的地毯盡頭有大個長形物體，當他回過神來，才驚覺那是一條鱷魚，Don說：「我立即向後跳開，牠的頭當時只距離的的腳約一呎。」Don立即返房，向Jan展示他用手機拍下的鱷魚相片，兩人立即報警。