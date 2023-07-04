半夜狗吠以為賊入屋　屋主持槍戒備驚見鱷魚屋內抖涼(有片)

美國路易斯安納州一對夫婦，某日半夜竟然發現一條大約1.5米長的鱷魚，大刺刺地攤在他們家中的走廊，嚇得他們立即報警，由動物專家上門將這條鱷魚帶走，專家指出，鱷魚很有可能是經過大門上的狗門進入室內。
綜合報道，事件發生於上月23日，屋主夫婦Don Schultz和Jan Schultz最近才搬到路易斯安納州的New Iberia，當晚約凌晨1時半，他們所飼養的澳洲牧半犬Panda開始咆哮，夫婦認為可能有入侵者闖入，於是Don在房裡找來槍出外查看，就出房後轉彎進入走廊時，卻看到走廊的地毯盡頭有大個長形物體，當他回過神來，才驚覺那是一條鱷魚，Don說：「我立即向後跳開，牠的頭當時只距離的的腳約一呎。」Don立即返房，向Jan展示他用手機拍下的鱷魚相片，兩人立即報警。
屋主更換智能狗門保障安全
警局派出3名警員前來調查，之後再找來魚類及野生動物部專家前來捕捉鱷魚。Don更將過程拍下，影片顯示，動物專家用繩索長桿捉著鱷魚，並將牠帶到車庫，再用膠帶封住牠的咀和四肢。這名專家指，過去幾個星期的天氣炎熱，相信這條鱷魚透過狗門感覺到有涼空氣滲出，就循著狗門入屋。
報道指，夫婦經過今次事件，會使用對應Panda頸圈才開門的新智能狗門，還在後門安裝智慧門鐘，為保障一家人、包括狗狗的安全。