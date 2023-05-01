半生處植物人狀態 紐約警員昏迷33年離世

美國紐約一名警員活了60年，不幸地超過半生是處於植物人狀態，從未起身走動過。27歲的Troy Patterson在1990年1月16日休班在街上洗車，3名男子突然走近他並索取20美元(約156港元)。雙方隨即扭打起來，其中一名15歲匪徒拔槍轟中Patterson頭部。他自此昏迷了33年，不幸地周日與世長辭，終年60歲。

即使處於植物人狀態，朋友和家人並未放棄，經常去探望，相信他知道他們的到來。Patterson兒子Troy有一名女兒，事發時年僅5歲，他稱探訪父親時，他會呻吟、發出聲響，絕對知道他們在身旁。Patterson母親Katherine每天到康復中心照顧愛兒，直至因肌肉硬化走不動為止，她始終相信兒子有天會醒過來。在Katherine離世後，Patterson姑姐接手照顧他。