卓慧思下台｜保守黨再掀相位爭奪戰 邊個大熱？

英國首相卓慧思成為最「短命」英揆，上任44天後便於今天宣布辭職，保守黨內立即掀起爭奪相位風暴。

英國《每日郵報》稱，這一輪保守黨黨魁選舉只會持續一周。保守黨1922委員會主席布雷迪(Graham Brady)表示，希望在財相侯俊偉(Jeremy Hunt)於10月31日發表財政預算案之前，舉行黨魁選舉，而不似卓慧思當選前長達55日的選戰，料下周五會有結果。

卓慧思辭職｜侯俊偉︰無意角逐黨魁一職

但報道指，目前尚未見哪位潛在候選人有團結全黨的能力，當中包括在上次黨魁選舉敗給卓慧思的前財辛偉誠(Rishi Sunak)、現任樞密院院長兼下議院領袖莫佩琳(Penny Mordaunt)、被指掌握實權的現任財相侯俊偉，還有國防大臣華禮仕(Ben Wallace)等。據報其中辛偉誠被博彩公司視為頂頭大熱，倍率10賠11；莫佩琳為次熱，賠率2賠7；華禮仕及侯俊偉分別為1賠7及1賠9，至於前任首相約翰遜則為1賠11，排第5。「前前任」首相文翠珊亦榜上有名，以1倍16排第6。其中侯俊偉透過發言人表示，他無意角逐黨魁一職。

卓慧思辭職｜三分一黨人想約翰遜回朝 「只須按下『重設鍵』」

較早前，YouGov民調訪問了530名保守黨人，最多黨人支持約翰遜回朝(32%)出任首相，其次才是辛偉誠(23%)，華禮仕及莫佩琳分別只獲10%及9%受訪黨人支持。有黨內高級議員向《每日郵報》表示，布雷迪應該想辦法填補空缺，建議「召回約翰遜或讓侯俊偉上位。如召回約翰遜只需按『重設鍵』就可以了(just hit the reset button)。」