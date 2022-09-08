卓慧思內閣 踢走辛偉誠人馬 四大要職破天荒無白人男性

有「新鐵娘子」之稱 的英國新首相卓慧思(Liz Truss)施政是否如預期般果斷尚待觀望，但率先在選擇閣員上流露我行我素本色。新內閣四大要職破天荒沒有白人男性出任，財相及內外相均為少數族裔，副首相則是女性。卓慧思競選對手辛偉誠(Rishi Sunak)的人馬，被大舉掃走。

47歲的卓慧思周二獲女王任命為新首相後，隨即在唐寧街首相府外發表上任後首次演說。她再次向前任首相約翰遜致敬，讚揚他在脫歐、推動新冠疫苗接種及在俄烏戰事中對抗俄方的貢獻，指「歷史會評定他是舉足輕重的首相」。

卓慧思指，令英國強大的是對自由的基本信念、企業和公平競爭環境，指國家目前因俄烏戰事及疫情而面對巨大逆風，矢言會處理各種難題，包括興建道路、房屋及改善寬頻等基建，增加在全國各地投資及創造職位，同時紓減家庭的經濟負擔，「當然，這不容易，但我們做得到」。她稱要英國成為民眾有高薪工作、安全街道，人人有機會發揮所長的國家，「我今天就會行動，每日都會行動，令它成真」。對外，卓慧思承諾與盟友捍衛全球自由和民主，強調世界若不安全，國內也不會安全。

三大要務 帶領英國「衝出風暴」

她提出三大要務，首要是振興經濟，指已有果斷方案，透過減稅及改革令經濟增長，並致力令民眾免受不能負擔的能源費困擾。其次是全力處理由俄烏戰事引發的能源危機，除處理能源費外，亦須確保未來能源供應穩定。第三則是改善國民保健服務(NHS)，令民眾更易求醫及獲得所需服務。卓慧思信誓旦旦的稱，「我有信心我們可一起︰衝出風暴(ride out the storm)，我們會重建經濟，成為我們有能力做到的現代耀眼英國」，聲言將堅定不移地實現目標。

卓慧思周三首次到國會接受議員質詢，稱周四將宣布應對能源危機方案。她透露不會向能源公司徵收暴利稅(windfall tax)，指會影響企業在英國投資，將藉舉債應付方案成本。在野工黨批評卓慧思此舉是「讓辛勤工作的人埋單」(making hardworking people pay)。