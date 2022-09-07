卓慧思公布內閣名單　經濟、能源及醫療為首要急務

英國新任首相卓慧思(Liz Truss)在蘇格蘭獲英女王任命後返回倫敦，在唐寧街首相府外發表上任後首次演說，將會處理阻礙英國的事，包括優先解決能源、經濟及醫療服務3個問題，本星期會採取行動處理能源費問題，並保障未來的能源供應。卓慧思又公布新內閣名單。

卓慧思首次以首相身分發表演說，她讚揚剛卸任的前首相約翰遜，帶領英國脫歐、推行新冠疫苗接種計劃及抵抗俄羅斯的侵略，歷史將評價他是一名舉足輕重的首相。

卓慧思承認，受新冠疫情及俄烏戰事影響，英國面對全球化逆風，但重申她已有大膽的計劃，透過減稅及改革推動經濟增長，以減稅奬勵辛勤工作的人，推動以企業主導的經濟增長及投資，亦會興建醫院、學校、道路及寬頻網絡，將英國轉型為一個擁有高薪工作、安全街道，及所有人都有應得機會的理想國家，並確保民眾能獲得預約看病及所需的醫療服務。

