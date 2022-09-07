卓慧思公布內閣名單　經濟、能源及醫療為首要急務

英國新任首相卓慧思(Liz Truss)在蘇格蘭獲英女王任命後返回倫敦，在唐寧街首相府外發表上任後首次演說，將會處理阻礙英國的事，包括優先解決能源、經濟及醫療服務3個問題，本星期會採取行動處理能源費問題，並保障未來的能源供應。卓慧思又公布新內閣名單。
卓慧思首次以首相身分發表演說，她讚揚剛卸任的前首相約翰遜，帶領英國脫歐、推行新冠疫苗接種計劃及抵抗俄羅斯的侵略，歷史將評價他是一名舉足輕重的首相。
卓慧思承認，受新冠疫情及俄烏戰事影響，英國面對全球化逆風，但重申她已有大膽的計劃，透過減稅及改革推動經濟增長，以減稅奬勵辛勤工作的人，推動以企業主導的經濟增長及投資，亦會興建醫院、學校、道路及寬頻網絡，將英國轉型為一個擁有高薪工作、安全街道，及所有人都有應得機會的理想國家，並確保民眾能獲得預約看病及所需的醫療服務。
內閣3個主要職位首次由非白人男性出任
卓慧思公布內閣名單，財相由關浩霆(Kwasi Kwarteng)出任，外相是祁湛明(James Cleverly)，內政大臣是柏斐文。內閣中3個主要職位首次不是由白人男性出任。其中關浩霆成為英國歷來首位非裔財相，首要任務是扭轉英國的經濟困局。
另外，原就業及退休保障大臣高翠玲轉任副首相兼衞生大臣，是首次由女性出任副首相；華禮仕留任國防大臣。原北愛事務大臣盧柏敦，轉任司法大臣；原財相查學禮，轉任蘭開斯特公爵領地事務大臣及平等事務大臣。前國防大臣莫佩琳，出任下議院領袖。首席黨鞭由莫頓出任，是保守黨首名女性擔任這個職務。
其中柏斐文及莫佩琳早前在黨魁選舉出局。