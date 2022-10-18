卓慧思再就減稅方案引發風波致歉　堅持繼續帶領保守黨進入下屆大選 (有片)

上任僅6星期的英國首相卓慧思因「迷你預算案」面臨下台壓力，上周五突然撤換財相關浩霆由侯俊偉頂替，新任財相侯俊偉幾乎撤銷早前引發金融市場震盪的減稅措施。卓慧思在一個專訪中再就減稅方案引起的風波致歉，堅持將帶領保守黨進入下屆大選。

卓慧思接受英國廣播公司(BBC)訪問，承認上任一個多月以來表現並不完美，走得太遠和太快，她會承擔責任，但強調自己已經修正錯誤，亦仍然致力促進國家經濟增長，但承認現在需要更長的時間才能實現，目前首要的是維護經濟穩定。卓慧思又指，國家正面臨艱難的時刻，不能再花時間討論保守黨，最重要的是向前邁進。