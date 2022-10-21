卓慧思辭職又關西生菜事？英媒宣布西生菜勝出吸逾2萬人睇直播 (有片)

英國首相卓慧思因迷你預算案令市場震盪被逼在上任44天後宣布辭職，成為歷來上台時間最短的英國首相。與此同時，英國小報《每日星報》(Daily Star)7日前已將一個西生菜打扮成卓慧思，還問網民「卓慧思可以比這個西生菜撐得耐嗎？」，隨著卓慧思宣布辭職，《每日星報》亦宣布「西生菜勝出」，並為西生菜戴上后冠，其諷刺的手法引起外界熱烈迴響。

《每日星報》7日前就開始在YouTube進行直播，將卓慧思的照片與一個被裝扮成卓慧思的西生菜放在一起，詢問網民「卓慧思可以比這個西生菜撐得耐嗎？」。

隨著卓慧思周四(20日)發表辭職聲明，YouTube直播觀看人數一度飆升至逾2萬人，負責直播的工作人員將一頂塑膠製的金色王冠戴在已經稍微變褐色的西生菜上，把卓慧思照片移開，並將標題更改為「西生菜撐得比卓慧思耐！」(The Lettuce Outlasted Liz Truss)，更演奏國歌及倒香檳來慶祝。