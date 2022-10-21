卓慧思辭職又關西生菜事？英媒宣布西生菜勝出吸逾2萬人睇直播 (有片)

英國首相卓慧思因迷你預算案令市場震盪被逼在上任44天後宣布辭職，成為歷來上台時間最短的英國首相。與此同時，英國小報《每日星報》(Daily Star)7日前已將一個西生菜打扮成卓慧思，還問網民「卓慧思可以比這個西生菜撐得耐嗎？」，隨著卓慧思宣布辭職，《每日星報》亦宣布「西生菜勝出」，並為西生菜戴上后冠，其諷刺的手法引起外界熱烈迴響。
《每日星報》7日前就開始在YouTube進行直播，將卓慧思的照片與一個被裝扮成卓慧思的西生菜放在一起，詢問網民「卓慧思可以比這個西生菜撐得耐嗎？」。
隨著卓慧思周四(20日)發表辭職聲明，YouTube直播觀看人數一度飆升至逾2萬人，負責直播的工作人員將一頂塑膠製的金色王冠戴在已經稍微變褐色的西生菜上，把卓慧思照片移開，並將標題更改為「西生菜撐得比卓慧思耐！」(The Lettuce Outlasted Liz Truss)，更演奏國歌及倒香檳來慶祝。
梅德韋傑夫都恭賀西生菜勝出
每日星報的這個點子來自《經濟學人》(The Economist)較早前評論，指卓慧思上月6日上任、23日提出迷你預算案引發批評，期間扣除英國女王伊利沙作伯(Elizabeth II)過世的10日哀悼期，最後等於卓慧思實際掌政只有僅僅7日，並諷刺「卓慧思的任期大約等於一顆西生菜的保鮮期」，間接令它成為全球網民關注的一個西生菜。
法國媒體更「抽水」表示：「你可能會問，英國首相卓慧思的政治使命和枯萎的西生菜有何共同點？他們都有保存期限」，就連俄羅斯前總統、聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)也發推文恭賀西生菜勝出，並寫道「再見！@trussliz(卓慧思的Twitter帳號)恭喜西生菜！」。
Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 20, 2022