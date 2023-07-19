南柯一夢｜美婦中780萬大獎買大屋現僅剩約2300元　因為無做一件事

美國佛州一名婦人於去年贏得100萬美元(折合約780萬港元)大獎，她用獎金買了一間屋，卻因為一場大火，將屋連所有財物付之一炬，剩餘獎金又因為扣稅、捐款等原因幾乎花光，現在戶口只剩下約300美元(折合約2343港元)，一切猶如南柯一夢。
綜合報道，58歲婦人Kathryn Faver購買3張刮刮樂，幸運贏得美元100萬元大獎，她選擇一次性領取獎金，扣稅後獲得82萬美元(折合約640萬港元)，同年12月用一半獎金、約40萬美元(折合約312萬港元)買下一間屋，惟她在未為房屋購買保險期間，就將所有家檔財物搬入新居，還未來得及入住，就在接母親時，房屋就發生大火，她說：「「我花了好久的時間，一直在找完美的新家，結果還來不及過夜，連10分鐘都住不到」。
婦人：難道我中了頭獎詛咒？
起火原因調查結果出爐，發現原來搬屋工人暫時將紙箱放在爐上，不知為何爐頭突然開火而導致火災，由於她當時還未為房屋購買保險，火災所造成的損失不但沒有賠償，維修估計費用更要大約15萬美元(折合約117萬港元)，令她的財務陷入窘境，她自責地：「我真的愚蠢，因為現金買樓無需購買保險，我就無買」她無奈地說：「我幾乎把所有的錢都投入新屋，現在名下大概只有300美元，現在我完全不知道自己該怎麼辦……難道我中了頭獎詛咒嗎」。