南柯一夢｜美婦中780萬大獎買大屋現僅剩約2300元　因為無做一件事

美國佛州一名婦人於去年贏得100萬美元(折合約780萬港元)大獎，她用獎金買了一間屋，卻因為一場大火，將屋連所有財物付之一炬，剩餘獎金又因為扣稅、捐款等原因幾乎花光，現在戶口只剩下約300美元(折合約2343港元)，一切猶如南柯一夢。

綜合報道，58歲婦人Kathryn Faver購買3張刮刮樂，幸運贏得美元100萬元大獎，她選擇一次性領取獎金，扣稅後獲得82萬美元(折合約640萬港元)，同年12月用一半獎金、約40萬美元(折合約312萬港元)買下一間屋，惟她在未為房屋購買保險期間，就將所有家檔財物搬入新居，還未來得及入住，就在接母親時，房屋就發生大火，她說：「「我花了好久的時間，一直在找完美的新家，結果還來不及過夜，連10分鐘都住不到」。