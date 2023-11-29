南極小島徵企鵝鏟屎官　無自來水無得上網　仍吸引數百人爭（有片）

英國南極遺產信托基金會（UKAHT）早前公開招聘一分有趣職位，徵求4名「郵政局長」到南極小島的「企鵝郵局」工作，主要職責就是清點島上數百隻企鵝的數量，並清理牠們的糞便。不過，他們必須忍受沒有網絡、沒有自來水的生活，但無阻英國人的熱情，仍吸引到數百人申請，今年的4名幸運兒已被選出，並已到達「企鵝郵局」履新。
綜合報道，世界上最偏遠的郵局最近正在招聘，預計將選出4名「郵政局長」，到派到Port Lockroy的「企鵝郵局」工作5個月。這座郵局位於南極洲一座足球場大小的小島上，四周除了有數百隻企鵝，還具有80周年紀念歷史遺址和博物館的功能，而UKAHT每年11月至次年3月，都會派選出的「郵政局長」到當地點算企鵝的數量與清理企鵝糞便。今年4名「郵政局長」亦已抵達「企鵝郵局」，還拍片分享當地的天氣和企鵝們。
工作嚴苛生活艱苦仍不乏應徵者
這份工作當然並非只有玩雪或與企鵝互動， 4名郵政局長必須在這座冰島上生活，只能住在一個小旅館，共用一個浴室，當地也沒有自來水，因此他們只能在有客船停靠時才能洗澡。他們還需要適應長達5個月沒有網路和手機的生活，同時協助經營郵局和禮品店、維護博物館，並處理大約8萬封遊客寫的信件、進行野生動物監測，以及企鵝種群的環境數據收集，薪資則大約為1,260英鎊（12,500港元）到1,800英鎊（17,900港元）不等。雖然工作十分嚴苛，生活條件更可以形容為艱苦，但每年依然吸引到數百人申請這個職位，其中一年更有逾2,500人申請。UKAHT透露，他們樂見這份工作非常受歡迎，但他們要找的是身體健康、適應力強、喜歡與人交往和接待訪客的人。
New team arrived at the UK Antarctic Heritage's Port Lockroy— Massimo (@Rainmaker1973) November 15, 2023
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