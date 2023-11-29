南極小島徵企鵝鏟屎官　無自來水無得上網　仍吸引數百人爭（有片）

英國南極遺產信托基金會（UKAHT）早前公開招聘一分有趣職位，徵求4名「郵政局長」到南極小島的「企鵝郵局」工作，主要職責就是清點島上數百隻企鵝的數量，並清理牠們的糞便。不過，他們必須忍受沒有網絡、沒有自來水的生活，但無阻英國人的熱情，仍吸引到數百人申請，今年的4名幸運兒已被選出，並已到達「企鵝郵局」履新。

綜合報道，世界上最偏遠的郵局最近正在招聘，預計將選出4名「郵政局長」，到派到Port Lockroy的「企鵝郵局」工作5個月。這座郵局位於南極洲一座足球場大小的小島上，四周除了有數百隻企鵝，還具有80周年紀念歷史遺址和博物館的功能，而UKAHT每年11月至次年3月，都會派選出的「郵政局長」到當地點算企鵝的數量與清理企鵝糞便。今年4名「郵政局長」亦已抵達「企鵝郵局」，還拍片分享當地的天氣和企鵝們。