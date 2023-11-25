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國際
2023-11-25 12:15:00

南極「世界最大冰山」正於海上飄移　面積相等於倫敦兩倍大

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1986年，這個巨大的冰山從菲爾什納-羅納冰架上脫落，幾乎立即崩解並擱淺在南極威德爾海海底。這座名為A23a的冰山厚約400 公尺，面積近 4,000 平方公里。 相比之下，英國倫敦面積為 1,572 平方公里，A23a等於是倫敦的兩倍大。

科學家表示，世界上最大的冰山擱淺在南極洲海底數十年後，現在正在海洋上飄移中。

1986年，這個巨大的冰山從菲爾什納-羅納冰架上脫落，幾乎立即崩解並擱淺在南極威德爾海海底。這座名為「A23a」的冰山厚約400公尺，面積近4,000平方公里。 相比之下，英國倫敦面積為 1,572 平方公里，A23a等於是倫敦的兩倍大。

但現在，近三十年後，A23a冰山的尺寸可能已經縮小到足以脫離海底的控制，並開始移動。據悉專家是在2020年開始發現它在移動，在過去1年，A23a的移動速度變快，現已快離開南極海域。

科學家吉爾伯特（Ella Gilbert）和馬許（Oliver Marsh）表示，A23a冰山被洋流攜帶，很可能會向東移動，以目前的速度，每天約可移動5公里。預計它將會慢慢流向南大西洋，最終融化消失。

他們補充說，自20世紀80年代以來，A23a多次奪下「目前最大冰山」的稱號，偶爾會被更大但壽命較短的冰山超越，像是2017年的A68和2021年的A76。他們還說，雖然這座特殊的冰山可能是因為冰架自然生長週期的關係而破裂，但氣候變遷的確正在推動南極洲冰的變化，而且每年都在失去大量冰山。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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