南海局勢｜菲律賓稱已移除中國在黃岩島海域放置的浮標(有片)

菲律賓稱已移除中國在黃岩島海域放置的浮標。(X)

南海局勢近月再度升溫，菲律賓指控中國海警在黃岩島水域放置浮標，阻礙菲方船隻駛入捕魚。菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard, PCG)周一(25日)表示，已移除中國在黃岩島海域放置的浮標。中方強調，對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

菲律賓海岸防衛隊周一表示，已按總統和特種部隊指示，成功移除中國海警在黃岩島海域放置的浮標。片段可見，一名蛙人用刀切斷連接白色浮標的繩索，另外，亦有人移走用來設置浮標的錨。