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國際
2023-09-26 10:21:00

南海局勢｜菲律賓稱已移除中國在黃岩島海域放置的浮標(有片)

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菲律賓稱已移除中國在黃岩島海域放置的浮標。(X)

菲律賓稱已移除中國在黃岩島海域放置的浮標。(X)

南海局勢近月再度升溫，菲律賓指控中國海警在黃岩島水域放置浮標，阻礙菲方船隻駛入捕魚。菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard, PCG)周一(25)表示，已移除中國在黃岩島海域放置的浮標。中方強調，對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

菲律賓海岸防衛隊周一表示，已按總統和特種部隊指示，成功移除中國海警在黃岩島海域放置的浮標。片段可見，一名蛙人用刀切斷連接白色浮標的繩索，另外，亦有人移走用來設置浮標的錨。

片段可見，一名蛙人用刀切斷連接白色浮標的繩索，另外，亦有人移走用來設置浮標的錨。(X) 片段可見，一名蛙人用刀切斷連接白色浮標的繩索，另外，亦有人移走用來設置浮標的錨。(X)

汪文斌：黃岩島是中國的固有領土

在北京，外交部發言人汪文斌強調，黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，又指菲律賓公務船上周五未經中方允許，擅自闖入黃岩島附近海域，中國海警依法攔阻驅離，有關操作專業克制。

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