南蘇丹總統失禁全國直播　攝影記者傳自責輕生 (有片)

71歲的南蘇丹總統Salva Kiir Mayardit早前出席活動時，在演奏國歌期間當場失禁，尿液由其褲襠直流地上，39秒失禁畫面隨新聞直播全國，並在網絡流傳，至於拍下這段影片的記者其後傳出失蹤，最近被證實陳屍寓所。
《蘇丹郵報》(Sudans Post)報道，Salva Kiir Mayardit上周二(13日)出席首都一條高速公路第一期工程的落成典禮，在演奏國歌期間，他與眾多官員右手放胸前時，突然有尿液從他的褲襠滲出，直流地上，總統失禁的畫面隨著新聞直播放送到全國的電視機前。
報道指，南蘇丹國營電視台SSBC工作的記者透露，當局對畫面被播出大為光火，指示安全部隊針對記者進行搜索，電視台員工手機被搜查，更被逼協助找出「嫌犯」。該名記者指，聽說已有3名記者失蹤，但未得到證實。
傳攝影記者自責疏忽而輕生
不過，有網民卻在尼日利亞的新聞網路論壇「Within Nigeria」透露，拍下總統失禁影片的攝影記者被發現陳屍在寓所，攝影記者在枱上留有字條，透露責怪一名將失禁影片分享給別人的朋友，導致他失業，他認為是自己「疏忽大意」，導致這段影片流傳曝光。
The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022