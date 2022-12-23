南蘇丹總統失禁全國直播　攝影記者傳自責輕生 (有片)

71歲的南蘇丹總統Salva Kiir Mayardit早前出席活動時，在演奏國歌期間當場失禁，尿液由其褲襠直流地上，39秒失禁畫面隨新聞直播全國，並在網絡流傳，至於拍下這段影片的記者其後傳出失蹤，最近被證實陳屍寓所。

《蘇丹郵報》(Sudans Post)報道，Salva Kiir Mayardit上周二(13日)出席首都一條高速公路第一期工程的落成典禮，在演奏國歌期間，他與眾多官員右手放胸前時，突然有尿液從他的褲襠滲出，直流地上，總統失禁的畫面隨著新聞直播放送到全國的電視機前。

報道指，南蘇丹國營電視台SSBC工作的記者透露，當局對畫面被播出大為光火，指示安全部隊針對記者進行搜索，電視台員工手機被搜查，更被逼協助找出「嫌犯」。該名記者指，聽說已有3名記者失蹤，但未得到證實。