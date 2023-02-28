南非一雙最強殺人鯨 1天殺17鯊魚僅食肝臟

南非對開海面有一雙惡名昭彰的嗜血殺人鯨，被形容為最強捕獵者。有潛水員2015年發現數條死鯊魚後，研究員追蹤到兇手為一雙殺人鯨，牠們專獵食鯊魚包括兇殘的大白鯊。研究員日前在海灘發現17具扁頭哈那鯊(broadnose sevengill shark)屍體沒有肝臟，相信是這對殺人鯨在上周五單一天內殺死那17條鯊魚。
殺人鯨 ｜大白鯊也怕怕遠離有關水域
這對殺人鯨被起名Port和Starboard，牠們都有相同特徵——背鰭罕有地向後彎，向左彎的叫Port，Starboard則向右彎。牠們殺死鯊魚後只食肝臟，留下完整鯊魚身軀。研究員形容牠們如外科醫生精準地「落刀」取出鯊魚肝，或者是經過多次獵食熟能生巧。在2017年和2019年，研究員發現沖上岸的大白鯊屍體只有肝臟被食去，到了2020年數百條之前在南非False Bay的大白鯊完全撤離該水域，連牠們也對Port和Starboard「聞風喪膽」。這對殺人鯨出名到甚至在維基百科網站也有記載。
殺人鯨 ｜為甚麼只食肝臟？
沖上岸的鯊魚屍體只有肝臟不見了，顯示殺人鯨只是為肝臟殺鯊魚，牠們咬穿鯊魚的胸鰭扯出肝臟，其他器官都不食。殺人鯨被認為非常聰明，牠們應該是學懂了此秘技摘肝並記住，因鯊魚屍體其他部位並無咬痕。據悉，鯊魚肝臟較大，重量佔鯊魚體重三分一，並有豐富鯊魚油，當中含有大量鯊烯，補充殺人鯨能量。雖然Port和Starboard殺鯊魚毫不留情，但科學家指沒有記錄顯示野生殺人鯨會殺人類，牠們的獵物包括海豹、海豚、魷魚和魚等。過往曾發生4宗圈養殺人鯨殺人類事件，包括佛羅里達州奧蘭多海洋世界明星殺人鯨Tilikum，牠被圈養了33年於2017年離世，期間涉及3人的死亡。