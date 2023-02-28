南非一雙最強殺人鯨 1天殺17鯊魚僅食肝臟

南非對開海面有一雙惡名昭彰的嗜血殺人鯨，被形容為最強捕獵者。有潛水員2015年發現數條死鯊魚後，研究員追蹤到兇手為一雙殺人鯨，牠們專獵食鯊魚包括兇殘的大白鯊。研究員日前在海灘發現17具扁頭哈那鯊(broadnose sevengill shark)屍體沒有肝臟，相信是這對殺人鯨在上周五單一天內殺死那17條鯊魚。

殺人鯨 ｜大白鯊也怕怕遠離有關水域

這對殺人鯨被起名Port和Starboard，牠們都有相同特徵——背鰭罕有地向後彎，向左彎的叫Port，Starboard則向右彎。牠們殺死鯊魚後只食肝臟，留下完整鯊魚身軀。研究員形容牠們如外科醫生精準地「落刀」取出鯊魚肝，或者是經過多次獵食熟能生巧。在2017年和2019年，研究員發現沖上岸的大白鯊屍體只有肝臟被食去，到了2020年數百條之前在南非False Bay的大白鯊完全撤離該水域，連牠們也對Port和Starboard「聞風喪膽」。這對殺人鯨出名到甚至在維基百科網站也有記載。