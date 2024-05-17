南非卡車司機逆線行駛撞校巴致18童死　謀殺罪成料重判

依據英國《太陽報》和南非「IOL News」報道，事發於2022年9月16日，當時28歲的司機西也也（Sibusiso Siyaya），駕駛一輛載有34公噸煤炭的大卡車，行駛在南非國道2號（N2）公路上。在經過蓬戈拉（Pongola）附近時，由於交通擠塞，他橫越車道並逆線行駛了大約1.2公里的距離。

校車司機和老師亦喪生

西也也不僅逆向行駛，而且速度驚人，據估計超過了60英里（約96公里）的時速。儘管已經逆線超車了15輛車，但最終與附近一輛載滿學童的校車發生了正面碰撞。這場撞擊力道極強，大卡車甚至滑行了220米才停下，而校車則幾乎被壓扁，成為廢鐵。

這場車禍奪走了18名年齡介於5歲至12歲的學童、校車司機和一名隨車老師的生命。而西布希索則在車禍發生後與同車的女乘客一同逃逸。雖然他在事發隔天主動投案，並聲稱是煞車失靈，但交通事故調查員卻發現，車輛的煞車系統正常運作，而GPS追蹤和行車紀錄儀也成為鐵證。西也也目前被判決20項謀殺罪成立，並可能面臨重刑。

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