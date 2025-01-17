南非圍困非法礦場斷水斷糧　至少移出78具屍體

南非當局為打擊非法採礦卻釀成慘劇！數百名礦工在被切斷糧食與飲用水的情況下，被困在該國西北省的礦井內數月，據信至少109名礦工喪生。當局17日稱已完成救援行動，到目前為止，救出超過200人，並至少移出78具屍體。

根據《路透社》與《CNN》，作為打擊非法採礦行動的一部分，警方於去年8月封鎖了該國西北省斯蒂爾方丹鎮（Stilfontein）的一處礦場，並切斷食物和飲用水供應，試圖逼迫礦工返回地面將其逮捕。

警方17日指出，至少已有78具遺體和逾200名倖存者已從礦井中被救出，但還有更多人被困。

面容憔悴且 骨瘦如柴

姆班古拉指，這些人可能死於飢餓和脫水。他說，數公里深的井內情況持續惡化。姆班古拉提供的一段畫面顯示，約156公里深的礦井中，有多具用塑膠布包裹的屍體。

這段由一名倖存礦工發出的影片顯示，受困者 赤裸上身、面容憔悴且 骨瘦如柴 。有被困礦工寫 信求援稱：「請帶我們出去，請幫助我們，如果沒辦法，請給我們食物，因為有人死了。我們已有109人死亡，我們需要塑膠來包裹他們，氣味太重了，我們無法忍受這種氣味」。

自去年11月起，南非當局以打擊非法採礦業為由，切斷礦工的糧食與水源。社區團體和南非工會聯合會（SAFTU）大力批評此舉具「報復性」，警告恐「以悲劇告終」。