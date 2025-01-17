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國際
2025-01-17 14:15:40

南非圍困非法礦場斷水斷糧　至少移出78具屍體

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救援人員在斯蒂爾方丹一座廢棄礦坑中營救被困礦工。（圖／美聯社）

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南非當局為打擊非法採礦卻釀成慘劇！數百名礦工在被切斷糧食與飲用水的情況下，被困在該國西北省的礦井內數月，據信至少109名礦工喪生。當局17日稱已完成救援行動，到目前為止，救出超過200人，並至少移出78具屍體。

根據《路透社》與《CNN》，作為打擊非法採礦行動的一部分，警方於去年8月封鎖了該國西北省斯蒂爾方丹鎮（Stilfontein）的一處礦場，並切斷食物和飲用水供應，試圖逼迫礦工返回地面將其逮捕。

警方17日指出，至少已有78具遺體和逾200名倖存者已從礦井中被救出，但還有更多人被困。

面容憔悴且骨瘦如柴

姆班古拉指，這些人可能死於飢餓和脫水。他說，數公里深的井內情況持續惡化。姆班古拉提供的一段畫面顯示，約156公里深的礦井中，有多具用塑膠布包裹的屍體。

這段由一名倖存礦工發出的影片顯示，受困者赤裸上身、面容憔悴且骨瘦如柴。有被困礦工寫信求援稱：「請帶我們出去，請幫助我們，如果沒辦法，請給我們食物，因為有人死了。我們已有109人死亡，我們需要塑膠來包裹他們，氣味太重了，我們無法忍受這種氣味」。

自去年11月起，南非當局以打擊非法採礦業為由，切斷礦工的糧食與水源。社區團體和南非工會聯合會（SAFTU）大力批評此舉具「報復性」，警告恐「以悲劇告終」。

一名獲救的礦工四肢瘦弱、骨瘦如柴。（圖／美聯社）

來自其他非洲國家

非法採礦通常發生於不再具有大規模商業價值的廢棄礦山，而這些礦工通常是來自其他非洲國家的非法移民。他們在當地被稱為「札瑪-札瑪」zama zamas）。

法院去年11月作出一項臨時裁決，命令警方停止對峙，為被困礦工提供食物，並允許救援隊進入礦坑。該國人權委員會（SAHRC）也表示，正在調查警察部門停止向礦工提供重要物資的行為。

隨着愈來愈多礦工死亡，面對日益加劇的公眾壓力，當局12日宣布，已開始在廢棄礦井進行救援，而被救出的倖存者，未來還要面臨非法採礦、非法侵入和違反移民法的指控。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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