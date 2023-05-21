南非媽媽誕下無臂缺陷兒熬過抑鬱　 懷孕時醫生稱「不墮胎的話很自私」

記者陳奕廷／綜合報道

南非一位母親懷孕13周產檢時被醫師告知「兒子沒有雙臂」，但她拒絕醫生提出墮胎的建議，跟先生堅持要把兒子生下，如今兒子已11個月大，夫妻也適應了新生活。

名叫瑪莉安（Mariaan Strauss）的這位母親，醫生告知此事時也對她說：「如果妳不墮胎的話很自私，妳必須為孩子著想。他將永遠無法過上正常生活。」但她跟26歲的丈夫亨德烈克（Hendrik Strauss）都不想把孩子拿掉，最後兒子還是生了下來，生產過程順利，夫妻倆回憶在看到兒子的第一眼，都感動落淚，表示「這是如此美麗的時刻。」

胃部發育也很緩慢

出生時體重6磅1盎司，目前已經11個月大的男嬰，沒有雙臂也沒有小腿骨，右腳還曾因為外翻而裹石膏，胃部發育也很緩慢，喝30毫升的牛奶就飽了，瑪莉安也表示，想想醫生講過的話，她曾深深抑鬱、自責、恐懼又痛苦，心理動搖過：「社會是殘酷的，我們的孩子會被接受嗎？他會被嘲笑和欺凌嗎？」